البث الحي
سياسة|مصر

وسط تحذيرات من الموجة الرابعة.. دراسة حكومية: نصف المصريين لا يرون كورونا خطرا على الحياة

مصريون يتزاحمون على شراء الخبز من دون إجراءات احترازية (الأوروبية)
مصريون يتزاحمون على شراء الخبز من دون إجراءات احترازية (الأوروبية)
عمرو جمال
10/8/2021-|آخر تحديث: 10/8/202107:36 PM (مكة المكرمة)

القاهرة – في الوقت الذي تعاني فيه دول عدة من الموجة الرابعة لفيروس كورونا، يعيش المصريون حالة خاصة من التعايش مع الفيروس، فأغلب المارّة في الشوارع من دون كمامات، حتى في الأماكن المغلقة، كما تقام حفلات غنائية يحضرها الآلاف من دون أي إجراءات وقائية.

ورغم التزايد الملحوظ في أعداد الإصابات خلال الأيام الماضية، وانخفاض نسبة التعافي، حسب الأرقام الرسمية لوزارة الصحة المصرية، يرى أقل من نصف المصريين أن فيروس كورونا حاليا يمثل خطرا على حياة المواطنين.

جاء ذلك وفقا لاستطلاع أجراه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار (حكومي تابع لرئاسة الوزارء) عن أزمة فيروس كورونا وتداعياتها على حياة المصريين، وأُعلنت نتائجه اليوم الثلاثاء.

أوضح الاستطلاع أن نحو 49% من المصريين يرون أن فيروس كورونا حاليا يمثل خطرا على حياة المواطنين، بانخفاض قدره 41% عن مايو/أيار الماضي الذي رأى فيه أكثر من 90% من المصريين أن الفيروس يمثل خطرا على الحياة.

الموجة الرابعة

وفي هذا الإطار، حذرت نهى عاصم عضوة اللجنة العليا لمكافحة كورونا ومستشارة وزيرة الصحة المصرية المواطنين من احتمال تعرض البلاد لموجة رابعة من فيروس كورونا، متوقعة بدءها في مصر خلال شهر سبتمبر/أيلول المقبل.

وتوقعت نهى عاصم، في تصريحات لبرنامج "المواجهة" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا في شهر سبتمبر/أيلول المقبل، لكنها أشارت إلى أن زيادة الأعداد مرهونة بتصرفات المواطنين ومدى التزامهم بالإجراءات الاحترازية.

مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، محمد عوض تاج الدين، قال إن مصر تتابع حالات الإصابة بكورونا، مشيرا إلى زيادة بسيطة في الأرقام حاليا، محذرا من أن استمرار الزيادة يعني دخول البلاد في الموجة الرابعة، لافتا إلى أن متحورات فيروس كورونا أمر طبيعي.

وأوضح "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج تلفزيوني، أن كل الاحتمالات لظهور متحور دلتا ودلتا بلس في مصر قائمة حتى الآن، مؤكدا أن الوسيلة الوحيدة لمنع ظهورها هي استمرار الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية بكل دقة واهتمام شديدين، وحصول الفئات المتاح لها التطعيم على اللقاح.

وصول لقاح "جونسون"

في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة المصرية، أمس الاثنين، وصول أول دفعة من لقاح "جونسون آند جونسون" (Johnson & Johnson) الأميركي، ضمن خطة التوسع في توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وتوزيع جرعات اللقاح على المراكز المخصصة لتطعيم المسافرين إلى الخارج، البالغ عددها 126 مركزا على مستوى الجمهورية.

وناشد المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية خالد مجاهد المواطنين مجددا بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة لتلقي لقاحات فيروس كورونا، مؤكدا أن الدولة المصرية لا تدّخر جهدا في توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان، بما يسهم في الحفاظ على مكتسبات الدولة للتصدي للجائحة.

وكانت وزارة الصحة والسكان المصرية قد أعلنت في بيانها اليومي، أمس الاثنين، تسجيل 83 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتسجيل 7 حالات وفاة جديدة.

كما أعلن البيان خروج 71 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى ما يزيد على 233 ألف حالة.

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

زحام المصايف يهدد بزيادة إصابات كورونا في مصر

رغم تناقص أعداد الإصابات بفيروس كورونا بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية؛ خيم الخوف من عودة تزايد أعداد الإصابات من جديد بسبب الزحام غير المسبوق التي شهدته الشواطئ المصرية خلال إجازة عيد الأضحى.

25/7/2021

لماذا يحجم المصريون عن تلقي لقاحات كورونا؟

يتشارك الكثير من المصريين نفس التخوفات التي انتابت نهلة من الحصول على لقاح كورونا، وهو الأمر الذي ينعكس على ضعف الإقبال على اللقاحات، رغم إتاحة التسجيل للحصول عليها منذ 28 فبراير/شباط الماضي.

7/6/2021

بعد وضع بلاده في قائمة كورونا البريطانية الحمراء.. مسؤول مصري: نحن أفضل منهم

انتقدت وزيرة الصحة المصرية قرار بريطانيا إضافة مصر إلى القائمة الحمراء الخاصة بفيروس كورونا، وقالت إنها استقبلته “بشيء من التعجب”، بينما قال مسؤول صحي إن أداء مصر في مواجهة كورونا أفضل من بريطانيا.

8/6/2021
المزيد من سياسة

الغنوشي في مقال بإندبندنت: ديمقراطية تونس مهددة.. لا يمكننا السماح بانزلاق آخر نحو الاستبداد

الغنوشي (يسار): الديمقراطية التونسية، منارة الأمل للعالم العربي، تُطفأ أمام أعين المجتمع الدولي (الجزيرة)

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى وقوات الاحتلال تهدم منشآت فلسطينية جنوبي الضفة

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك في وقت سابق (التواصل الاجتماعي)

إثيوبيا.. الحكومة تبدأ عملية عسكرية ضد جبهة "تحرير تيغراي" وإقليم أمهرة يفرض حظرا للتجول أمام تدفق النازحين

المكتب الإعلامي لحكومة دبي: اندلاع حريق في مصنع للبلاستيك بمنطقة جبل علي

صورة من محاولة إخماد الحريق نشرها المكتب الإعلامي لحكومة دبي (التواصل الاجتماعي)
الأكثر قراءة

واشنطن تتوقع انهيارا أسرع لحكومة كابل.. طالبان تسيطر على تاسع عاصمة ولاية وتقصف باغرام والرئيس الأفغاني يقيل قائد الجيش

صورة نشرها المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد على تويتر عقب سيطرة مقاتلي الحركة على مدينة فيض آباد مركز ولاية بدخشان (وسائل التواصل الاجتماعي)

تفاصيل عقد ميسي مع سان جيرمان

ميسي يتقاضى 35 مليون يورو سنويا مع سان جيرمان (مواقع التواصل)
logo

العالم والسفاح.. ابن خلدون في مواجهة تيمورلنك!

ما الذي سيحدث لو انهارت قيمة البتكوين حتى الصفر؟

أصحاب العملات المشفرة أصبحوا أكثر تطورا وثراء لكن المخاطر باتت أكبر (شترستوك)