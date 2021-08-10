وسط تحذيرات من الموجة الرابعة.. دراسة حكومية: نصف المصريين لا يرون كورونا خطرا على الحياة

القاهرة – في الوقت الذي تعاني فيه دول عدة من الموجة الرابعة لفيروس كورونا، يعيش المصريون حالة خاصة من التعايش مع الفيروس، فأغلب المارّة في الشوارع من دون كمامات، حتى في الأماكن المغلقة، كما تقام حفلات غنائية يحضرها الآلاف من دون أي إجراءات وقائية.

ورغم التزايد الملحوظ في أعداد الإصابات خلال الأيام الماضية، وانخفاض نسبة التعافي، حسب الأرقام الرسمية لوزارة الصحة المصرية، يرى أقل من نصف المصريين أن فيروس كورونا حاليا يمثل خطرا على حياة المواطنين.

جاء ذلك وفقا لاستطلاع أجراه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار (حكومي تابع لرئاسة الوزارء) عن أزمة فيروس كورونا وتداعياتها على حياة المصريين، وأُعلنت نتائجه اليوم الثلاثاء.

أوضح الاستطلاع أن نحو 49% من المصريين يرون أن فيروس كورونا حاليا يمثل خطرا على حياة المواطنين، بانخفاض قدره 41% عن مايو/أيار الماضي الذي رأى فيه أكثر من 90% من المصريين أن الفيروس يمثل خطرا على الحياة.

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 233298 وخروجهم من المستشفيات الصحة: تسجيل 83 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و 7 حالات وفاة pic.twitter.com/dTefxuXlyi — وزارة الصحة والسكان المصرية (@mohpegypt) August 9, 2021

الموجة الرابعة

وفي هذا الإطار، حذرت نهى عاصم عضوة اللجنة العليا لمكافحة كورونا ومستشارة وزيرة الصحة المصرية المواطنين من احتمال تعرض البلاد لموجة رابعة من فيروس كورونا، متوقعة بدءها في مصر خلال شهر سبتمبر/أيلول المقبل.

وتوقعت نهى عاصم، في تصريحات لبرنامج "المواجهة" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا في شهر سبتمبر/أيلول المقبل، لكنها أشارت إلى أن زيادة الأعداد مرهونة بتصرفات المواطنين ومدى التزامهم بالإجراءات الاحترازية.

مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، محمد عوض تاج الدين، قال إن مصر تتابع حالات الإصابة بكورونا، مشيرا إلى زيادة بسيطة في الأرقام حاليا، محذرا من أن استمرار الزيادة يعني دخول البلاد في الموجة الرابعة، لافتا إلى أن متحورات فيروس كورونا أمر طبيعي.

وأوضح "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج تلفزيوني، أن كل الاحتمالات لظهور متحور دلتا ودلتا بلس في مصر قائمة حتى الآن، مؤكدا أن الوسيلة الوحيدة لمنع ظهورها هي استمرار الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية بكل دقة واهتمام شديدين، وحصول الفئات المتاح لها التطعيم على اللقاح.

وصول لقاح "جونسون"

في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة المصرية، أمس الاثنين، وصول أول دفعة من لقاح "جونسون آند جونسون" (Johnson & Johnson) الأميركي، ضمن خطة التوسع في توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وتوزيع جرعات اللقاح على المراكز المخصصة لتطعيم المسافرين إلى الخارج، البالغ عددها 126 مركزا على مستوى الجمهورية.

وناشد المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية خالد مجاهد المواطنين مجددا بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة لتلقي لقاحات فيروس كورونا، مؤكدا أن الدولة المصرية لا تدّخر جهدا في توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان، بما يسهم في الحفاظ على مكتسبات الدولة للتصدي للجائحة.

وكانت وزارة الصحة والسكان المصرية قد أعلنت في بيانها اليومي، أمس الاثنين، تسجيل 83 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتسجيل 7 حالات وفاة جديدة.

كما أعلن البيان خروج 71 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى ما يزيد على 233 ألف حالة.