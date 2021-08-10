وزيرا خارجية أميركا والسعودية يبحثان الهجوم على الناقلة "ميرسر ستريت" والهدنة الشاملة في اليمن

قالت الخارجية الأميركية إن الوزير أنتوني بلينكن بحث في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان الهجوم الإيراني على ناقلة "ميرسر ستريت" في بحر العرب.

وأضافت الوزارة في بيان أن الجانبين ناقشا خلال الاتصال -الذي جرى أمس الاثنين- الأمن الإقليمي، والتعاون الأمني الثنائي، والدعم السعودي لهدنة شاملة في اليمن، والحاجة لاتخاذ خطوات فورية لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية هناك.

وتابعت أن بلينكن شدد خلال الاتصال على الحاجة إلى إحراز تقدم في مجال حقوق الإنسان.

من جهتها، قالت وكالة الأنباء السعودية إن الوزيرين استعرضا خلال الاتصال العلاقات الإستراتيجية بين البلدين وسُبل تعزيزها، بالإضافة إلى بحث أبرز المستجدات في المنطقة.

وكان وزير الخارجية السعودي قال الثلاثاء الماضي في كلمة له أمام منتدى أسبن الأمني إن بلاده تناقش مع الولايات المتحدة قضايا تشغل الطرفين، مثل أنشطة إيران وعرقلتها الملاحة البحرية.