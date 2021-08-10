كورونا.. سلالة دلتا تؤجج الجائحة في الولايات المتحدة وتحذير أميركي من السفر لدول بينها إسرائيل وفرنسا

ارتفعت الإصابات بفيروس كورونا ومعدل دخول المستشفيات للعلاج منه في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى في 6 أشهر، بسبب الانتشار السريع لسلالة دلتا المتحورة في أجزاء من البلاد ما زالت معدلات التطعيم فيها منخفضة.

ويشير إحصاء لرويترز استند إلى بيانات الصحة العامة إلى أن متوسط الإصابات بكوفيد-19 بلغ في 3 أيام على التوالي 100 ألف إصابة على مستوى البلاد بزيادة نسبتها 35% خلال الأسبوع المنصرم.

وارتفع معدل دخول المستشفيات لتلقي العلاج من آثار كورونا 40%، وسجلت الوفيات على مستوى البلاد زيادة نسبتها 18% في الأسبوع المنصرم. وسجلت ولايات لويزيانا وفلوريدا وآركنسو أكبر عدد من الإصابات.

وقال حاكم ولاية آركنسو الأميركية إيسا هاتشينسون إنه لم يعد بالولاية سوى 8 أسرّة فقط في وحدات الرعاية المركزة، في الوقت الذي رفع فيه انتشار السلالة المتحورة دلتا أعداد المصابين داخل المستشفيات وخارجها بالولايات المتحدة لأعلى مستوى منذ 6 أشهر.

وحث هاتشينسون سكان آركنسو على تلقي التطعيم، وهو ما يتردد فيه كثيرون في ولايته لأسباب من ضمنها انتشار معلومات مغلوطة عن اللقاحات.

وفي تكساس المجاورة، طلب الحاكم غريج أبوت من المستشفيات تأجيل العمليات الجراحية غير الطارئة مع انتشار السلالة المتحورة السريع في أجزاء واسعة من البلاد، منها الكثير من الولايات الجنوبية التي تواجه معدلات تطعيم متدنية.

وكان أبوت قد أصدر في مايو/أيار أمرا يحظر على الإدارات المحلية إلزام السكان بوضع الكمامات، ولكنه قال أمس الاثنين إنه سيزيد من عدد الوحدات الطبية في تكساس، حيث يمكن حقن مرضى كوفيد-19 بأجسام مضادة.





وسجلت فلوريدا رقما قياسيا جديدا فيما يتعلق بعدد الإصابات اليومية إذ رصدت 28 ألفا و317 حالة يوم الأحد، وفقا لبيانات المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وبلغت معدلات العلاج بالمستشفيات في فلوريدا مستويات قياسية لليوم الثامن على التوالي، وفقا لتحليل رويترز.

ويزداد في أنحاء البلاد عدد الأطفال الذين تستلزم حالتهم العلاج بالمستشفى، في اتجاه يعزوه خبراء الصحة للسلالة المتحورة دلتا المرجح أنها تصيب الصغار أكثر من السلالة الأصلية ألفا.

من جهته، دعا بيان للبيت الأبيض كل أميركي مؤهل إلى اتخاذ خطوات فورية للحصول على اللقاح بشكل فوري.

وكان مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها قد نشر إحصاءات صادمة نهاية الشهر الماضي كشفت عن أن أكثر من 80% من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا هي من المتحور دلتا.

ونقلت واشنطن بوست عن خبراء قولهم إن المتحور دلتا الذي اكتُشف العام الماضي في الهند هو متحور شديد العدوى، وسريع الانتشار، وقادر على التخفي، ويُعد أخطر متحورات كورونا المكتشفة، وتفوق سرعة انتشاره بنسبة 50% سرعة انتشار المتحور ألفا المُكتشف قبل عام في بريطانيا، والذي بدوره ينتقل أسرع بنحو 50% من الفيروس المُكتشف في ووهان أواخر عام 2019.

المراكز الأميركية تحث على تجنب السفر لإسرائيل وفرنسا

وحذرت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أمس الاثنين من السفر إلى إسرائيل وفرنسا وتايلند وآيسلندا وعدة دول أخرى، بسبب ارتفاع عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 في تلك الدول.

وتوسع المراكز نطاق قائمتها من "المستوى الرابع: المرتفع جدا" من كوفيد-19، مع انتشار الإصابات في جميع أنحاء العالم.

وأضافت الولايات المتحدة إسرائيل والضفة الغربية وغزة إلى جانب أماكن أخرى، منها أوروبا وبولينيزيا الفرنسية.





تلقيح إلزامي للجنود الأميركيين

وأعلن البنتاغون أن التلقيح ضد كوفيد-19 سيصبح إلزاميا بحلول منتصف سبتمبر/أيلول، لجميع أفراد القوات المسلحة الأميركية، وسط ارتفاع خطير بالإصابات في الولايات المتحدة جراء المتحورة دلتا.

وقال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في مذكرة إنه سيطلب موافقة الرئيس جو بايدن على هذه الخطوة في غضون 5 أسابيع، في حال لم يحصل أي من اللقاحات الحالية على الترخيص الكامل من إدارة الغذاء والدواء الأميركية "إف دي إيه".

ولأن لقاحات كوفيد-19 حصلت على تراخيص للاستخدام الطارئ فقط، لا يمكن للبنتاغون جعلها إلزامية إلا بقرار من بايدن من أجل تفادي أي دعاوى قضائية لاحقا.

لكن أوستن قد يصدر الأمر بتلقيح القوات في وقت أسرع، إذا حصل لقاح فايزر على الترخيص الكامل في وقت قريب، إذ يعتقد مسؤولون أنه من المحتمل أن تحصل شركة فايزر على موافقة كاملة للقاحها من "إف دي إيه" بداية سبتمبر/أيلول.

وأشار أوستن إلى أنه في حال عدم منح "إف دي إيه" لقاح فايزر أو غيره موافقتها الكاملة، فإنه سيسعى حينذاك للحصول على قرار استثنائي من بايدن.

وأعرب بايدن في بيان عن "دعمه القوي" لهذا القرار، مؤكدا أنه يتقاسم مع أوستن "التزاما راسخا لضمان توافر كل الأدوات الضرورية لقواتنا لتقوم بعملها بأكبر قدر من الأمان".

وحصل حاليا 73% على الأقل من 1.4 مليون جندي أميركي في الخدمة الفعلية على الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكوفيد-19، لكن مع إضافة 1.1 مليون جندي في الاحتياط فإن النسبة ستهبط إلى 56%.

وأثار هذا المعدل المنخفض مخاوف المسؤولين الأميركيين من احتمال أن يضر الفيروس بالجاهزية العسكرية للقوات الأميركية.

ويفرض على الجنود الأميركيين تلقي 17 لقاحا لأمراض مختلفة وجميعها معتمدة من "إف دي إيه".

جزيرة مارتينيك الفرنسية تفرض إغلاقا ثانيا

قرّرت جزيرة مارتينيك الفرنسية التي تشهد تسارعا حادا في وتيرة تفشي جائحة كوفيد-19، فرض "إغلاق ثان" يشمل خصوصا الشواطئ، ودعت السياح إلى "المغادرة"، وفق ما أعلن الاثنين الحاكم ستانيسلاس كازيل.

وقال الحاكم "سندخل مرحلة ثانية من الإغلاق (…) ستغلق المؤسسات التجارية باستثناء تلك التي تبيع المواد الغذائية والصيدليات".

ودعا كازيل "كل السياح ممن هم أكثر ضعفا إلى مغادرة" الجزيرة.

وتابع "ستغلق الفنادق باستثناء تلك التي تستضيف مهنيين ومقيمين على أراضي الجزيرة، وسينطبق الأمر أيضا على أماكن الإقامة الموسمية".

وأوضح أن "محال بيع مستلزمات العودة المدرسية" ستفتح أبوابها عندما "تشهد الأوضاع الصحية تحسنا".

وأكد كازيل أن "هذه القواعد صارمة، وسترفع ما أن تسمح الأوضاع الصحية بذلك"، مشيرا إلى أن الإغلاق سيفرض لمدة 15 يوما.

والخميس يزور وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران الجزيرة بعدما صنّفت السلطات الصحية المحلية الوضع الوبائي فيها بأنه "مقلق للغاية".

وتسجّل مارتينيك أحد أعلى معدّلات الإصابة في فرنسا مع 1200 إصابة لكل 100 ألف نسمة، وترزح مستشفياتها تحت وطأة ضغوط كبرى.