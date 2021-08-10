مع تقدم طالبان.. روسيا وحلفاؤها يختتمون تدريبات عسكرية وأعينهم على أفغانستان

اُختتمت اليوم الثلاثاء التدريبات العسكرية المشتركة بين روسيا وطاجيكستان وأوزبكستان قرب الحدود الأفغانية التي انطلقت الخميس الماضي، وذلك على وقع التقدم السريع لحركة طالبان في ولايات أفغانية عدة مهددة باقتحام العاصمة كابل.

وقال قائد المنطقة العسكرية الروسية الوسطى إن القوات الروسية التي شاركت في التدريبات استخدمت خبراتها المكتسبة خلال التدخل العسكري في سوريا.

وأشار إلى أن التدريبات ركزت على منع خطر تسلل من وصفهم بـ"الإرهابيين" إلى دول منطقة آسيا الوسطى، وتعزيز الإجراءات المشتركة في التصدي لأي عدوان على دول المنطقة على خلفية تصاعد حدة التوتر في أفغانستان.

وشارك في التدريبات 2500 جندي ومئات العربات المدرعة و25 طائرة، وجاءت القوات الروسية المشاركة من القاعدة العسكرية في طاجيكستان، وهي أكبر منشأة تابعة لموسكو في الخارج.

وقال قائد المنطقة العسكرية المركزية الروسية ألكسندر لابين إن الأسلحة ستبقى في القاعدة بطاجيكستان.

واستخدمت في التدريبات أسلحة روسية جديدة وقاذفات لهب وصواريخ أرض-جو، على مسافة لا تزيد على 20 كيلومترا من الحدود بين طاجيكستان وأفغانستان.

ونفذت موسكو وحلفاؤها من الدول السوفياتية السابقة في آسيا الوسطى مجموعتين منفصلتين من التدريبات العسكرية على مقربة من حدود أفغانستان في يوليو/تموز الجاري، في وقت يجتاح فيه مقاتلو طالبان معظم المقاطعات الشمالية المتاخمة لآسيا الوسطى.

وقال وزير دفاع طاجيكستان شيرالي ميرزو -للصحفيين في أرض التدريب- إنهم يجرون هذه التدريبات واضعين في الاعتبار تطورات الوضع في أفغانستان، وأضاف أن "الوضع في أفغانستان لا يمكن التكهن به".

وقال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الأوزبكية شكرات خال محمدوف إن "هذا الوضع يستلزم توخي الحيطة والحذر وبقاءنا في حالة استعداد قتالي".

وكثفت حركة طالبان من هجماتها في محاور عدة وباتت تتقدم بسرعة، ونقل موقع "بلومبيرغ" (Bloomberg) عن المتحدث باسم حركة طالبان قوله إن الحركة ستقتحم المدن الأفغانية بما فيها كابل للإطاحة بالحكومة إذا أخفقت المفاوضات.

وأضاف المتحدث باسم الحركة أنها تتوقع أن تكون هناك تسوية سياسية قبل أن تصبح الحرب أكثر فتكا.

ونقل الموقع عن المتحدث باسم الرئاسة الأفغانية أن الرئيس أشرف غني قرر تسليح السكان المحليين لقتال طالبان.

وباتت طالبان تسيطر على 6 من عواصم الولايات الأفغانية البالغ عددها 34، فيما تسيطر على 5 من عواصم الولايات التسع في الشمال، بينما يستمر القتال في العواصم الأربع الأخرى.