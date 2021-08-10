"دبلوماسية تحت الماء".. مسؤولان بحريني وإسرائيلي في رحلة غطس

قام عبد الله بن أحمد آل خليفة نائب وزير الخارجية البحريني أمس الاثنين برحلة غطس برفقة المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية آلون أوشبيز في أحد شواطئ البحر المتوسط.

ونشر أوشبيز، عبر حسابه في تويتر، مقطعا مصورا يوثق رحلة الغطس التي قام بها مع آل خليفة.

وعلق بقوله "من دواعي سروري أن أذهب للغوص مع صديق.. لقد انتهزنا الفرصة النادرة لاتباع قواعد دبلوماسية تحت الماء".

وتابع "يعرف المرء أنها صداقة حقيقية عندما يكون شريكك في السلام هو رفيقك في الغوص".

كما نشر حساب إسرائيل بالعربية على تويتر، التابع للخارجية الإسرائيلية، صورا لرحلة الغطس على أحد شواطئ البحر المتوسط.

وعلقت الوزارة قائلة "دبلوماسية تحت الماء والعلمان البحريني والإسرائيلي يرفرفان في منظر نادر".

دبلوماسية تحت الماء والعلمان البحريني والإسرائيلي يرفرفان في منظر نادر

انطلق في نهاية الأسبوع مدير عام الخارجية الإسرائيلية الون اوشبيز مع وكيل الخارجية البحريني الشيخ عبد الله بن احمد آل خليفة غداة وصوله الى اسرائيل في رحلة غطاس منعشة، مستغلين الطقس الحار في شواطئ البحر المتوسط! pic.twitter.com/l1B0x358Aq — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) August 9, 2021

وأول أمس الأحد، بدأ آل خليفة زيارة رسمية لتل أبيب تستغرق 4 أيام ضمن عملية مكثفة لتطبيع العلاقات بين البلدين، والتقى بوزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، ومن المقرر أن يلتقي لاحقا بالرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ.

وفي اليوم نفسه، عقدت لجنة التنسيق المشترك بين البحرين وإسرائيل أول اجتماع لها في مقر وزارة الخارجية الإسرائيلية (بتل أبيب)، وفق وكالة الأنباء البحرينية الرسمية.

وقال آل خليفة، في تصريح صحفي، إن هذا الاجتماع يأتي تحضيرا لاجتماع الحوار السياسي بين وزيري خارجية البلدين.

وهذه هي ثاني زيارة يجريها آل خليفة لإسرائيل منذ أن وقعت المنامة وتل أبيب في سبتمبر/أيلول 2020 اتفاقية لتطبيع العلاقات بينهما.

ووقع البلدان لاحقا عشرات الاتفاقيات في المجالات الاقتصادية والسياحية والصحية والمصرفية والتكنولوجية والطيران.

ومن أصل 22 دولة عربية، تقيم 6 دول فقط علاقات رسمية معلنة مع إسرائيل، وهي: مصر والأردن عبر معاهدتي سلام، والإمارات والبحرين والسودان والمغرب من خلال اتفاقيات لتطبيع العلاقات.