خلال زيارة هي الأولى له للسودان.. مدعي المحكمة الجنائية الدولية يبحث بالخرطوم ملف دارفور

يبحث مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان، مع المسؤولين السودانيين، سبل التعاون حول ملف التحقيقات المتعلق بدارفور غربي البلاد.

وأفادت وكالة الأنباء السودانية (سونا)، اليوم الثلاثاء، بأن خان وصل العاصمة الخرطوم يرافقه وفد من الجنائية الدولية يضم كبير محامي الادعاء جوليان نيكولز، ومستشار المدعي العام توماس لينش ومستشار التعاون الدولي في مكتب الادعاء داهيرو سانت انا.

وتعد هذه الزيارة الأولى لخان إلى السودان منذ توليه المنصب في 16 يونيو/حزيران الماضي، وتستمر حتى الخميس المقبل.

وذكرت الوكالة أن خان سيناقش خلال زيارته مع المسؤولين السودانيين سبل التعاون حول ملف التحقيق الجاري المتعلق بدارفور.

وأوضحت أن برنامج المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يشمل لقاء الدبلوماسيين وممثلي منظمات المجتمع المدني.

وفي يونيو/حزيران 2020، أبلغت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية السابقة فاتو بنسودا، مجلس الأمن بأن علي محمد علي عبد الرحمن المعروف باسم كوشيب (72 عاما)، المتهم بارتكاب جرائم حرب في دارفور، بات رهن الاحتجاز بمقر المحكمة في مدينة لاهاي بهولندا، كما طالبت بتسليم المحكمة 4 متهمين آخرين، بينهم الرئيس المعزول عمر البشير.





ونُقل كوشيب، وهو أحد كبار قادة مليشيا الجنجويد في 9 يونيو/حزيران 2020 إلى عهدة المحكمة الجنائية، بعدما سلّم نفسه طواعية إلى جمهورية أفريقيا الوسطى.

والمطلوبون الأربعة الآخرون هم: البشير (77 عاما)، وأحمد محمد هارون (56 عاما) والي شمال كردفان السابق، وعبد الرحيم محمد حسين (72 عاما) وزير الدفاع السابق، وعبد الله بندة (58 عاما) أحد قادة المتمردين في دارفور.

وبدأت في 21 يوليو/تموز 2020، أولى جلسات محاكمة البشير، مع آخرين، باتهامات بينها تدبير انقلاب 1989، وتقويض النظام الدستوري.

من جهة أخرى، أعلن بيان صادر عن الناطق الرسمي المكلف باسم المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين في دارفور آدم رجال، مقتل 3 مدنيين بينهم طفل وجرح 6 آخرين بجروح وصفها بالخطيرة، بسلاح مليشيات الجنجويد في منطقة "تبرأ" في محلية طويلة بولاية شمال دارفور.

وحمّل البيان الحكومة بشقيها مجلس السيادة ومجلس الوزراء مسؤولية الحادثة، واتهمها بممارسة الصمت وعدم التحرك للقبض على الجناة وتقديمهم للعدالة.

ولم تعلق الحكومة المركزية أو حكومة شمال ولاية دارفور، على الحادثة.

وفي 2003، اندلع في إقليم دارفور، نزاع مسلح بين القوات الحكومية وحركات مسلحة متمردة، أودى بحياة حوالي 300 ألف، وشرد نحو 2.5 مليون آخرين، وفق الأمم المتحدة.