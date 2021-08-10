القاهرة وتل أبيب تبحثان خطط استقبال الغاز الإسرائيلي لإسالته في مصر وإعادة تصديره

بحث الجانبان الإسرائيلي والمصري الخطط المستقبلية بينهما فيما يتعلق باستقبال الغاز الإسرائيلي لإسالته في مصر وإعادة تصديره.

وخلال مباحثات هاتفية بين وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا ووزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الحرّار، تطرق الجانبان إلى تعزيز سبل التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف في إطار منتدى غاز شرق المتوسط.

وذكر بيان مشترك لوزارتي البترول المصرية والطاقة الإسرائيلية أن ذلك يستهدف إطلاق إمكانات الغاز الكامنة في المنطقة وتوسعة تأثيره ليتخطى منطقة الشرق الأوسط.

وبداية العام الجاري، اتفق وزير البترول المصري طارق الملا مع وزير الطاقة الإسرائيلي حينها يوفال شتاينتس، خلال لقاء بينهما في تل أبيب، على العمل حول اتفاقية حكومية لربط حقل غاز "ليفياثان" الإسرائيلي الواقع في البحر المتوسط شمال حيفا بوحدات إسالة الغاز الطبيعي بمصر عن طريق خط الأنابيب البحري.