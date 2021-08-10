الجزائر.. وفاة 4 أشخاص جراء حرائق الغابات شرق العاصمة والسلطات لا تستبعد فرضية العمل الإجرامي

اندلعت حرائق كبيرة في غابات ولاية تيزي وزو شرق الجزائر العاصمة مما أسفر عن وفيات وإصابات، في حين تكافح السلطات عشرات الحرائق في مناطق أخرى.

وأكد مسؤول محافظة الغابات في تيزي وزو يوسف ولد محمد للإذاعة الجزائرية مساء أمس الاثنين وفاة 4 أشخاص وإصابة آخرين بينهم رجل إطفاء، جراء الحرائق التي اندلعت في غابات بلدات بني يني وياكوران وعزازقة وأفييجا، مشيرا إلى إجلاء بعض السكان واحتراق عدد من المنازل.

A disaster "in the fullest sense of the word" is happening now in Tizi Ouzou, one of the states of Algeria. Please i’m asking you to pray for Algeria ❤️‍🩹🤲🏻.#PrayForAlgeria #Kabylie #تيزي_وزو #تيزي_وزو_تحترق pic.twitter.com/vNTW9OdDIX — ALGERIAN TAG 🇩🇿 (@alg_tag) August 9, 2021

فرضية العمل الإجرامي

ولم يستبعد ولد محمد أن يكون هناك عمل إجرامي وراء الحرائق الكبيرة والمتزامنة والتي لم تشهدها ولاية تيزي وزو سابقا، مضيفا أن التحقيقات هي من ستحدد الفاعل الحقيقي بدقة.

من جهتها، أعلنت الحماية المدنية الجزائرية أن فرقها تعمل على إخماد 31 من حرائق الغابات.

وأشارت إلى أن ألسنة اللهب شبت في أحراج 14 ولاية معظمها في وسط البلاد وشرقها، بينها العاصمة وتيزي وزو وسطيف والبويرة والبليدة وجيجل.





إجلاء سكان

وقد فتحت مدارس وفنادق أبوابها لعدد من السكان الذين تم إجلاؤهم بعد اقتراب النيران من منازلهم.

وقبل أكثر من شهر، اندلعت حرائق في غابات ولاية خنشلة (شمال شرق الجزائر)، والتهمت النيران حينها أكثر من هكتار.

وتتجه الحكومة الجزائرية إلى تغليظ عقوبة التورط في حرق الغابات لتصل إلى السجن المؤبد.