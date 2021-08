الجزائر.. وفاة 4 أشخاص جراء حرائق الغابات شرق العاصمة والسلطات لا تستبعد فرضية العمل الإجرامي

اندلعت حرائق كبيرة في غابات ولاية تيزي وزو شرق الجزائر العاصمة مما أسفر عن وفيات وإصابات، في حين تكافح السلطات عشرات الحرائق في مناطق أخرى.

وأكد مسؤول محافظة الغابات في تيزي وزو يوسف ولد محمد للإذاعة الجزائرية مساء أمس الاثنين وفاة 4 أشخاص وإصابة آخرين بينهم رجل إطفاء، جراء الحرائق التي اندلعت في غابات بلدات بني يني وياكوران وعزازقة وأفييجا، مشيرا إلى إجلاء بعض السكان واحتراق عدد من المنازل.

A disaster "in the fullest sense of the word" is happening now in Tizi Ouzou, one of the states of Algeria. Please i’m asking you to pray for Algeria ❤️‍🩹🤲🏻.#PrayForAlgeria #Kabylie #تيزي_وزو #تيزي_وزو_تحترق pic.twitter.com/vNTW9OdDIX

— ALGERIAN TAG 🇩🇿 (@alg_tag) August 9, 2021