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سياسة|جزائر

الجزائر.. وفاة 4 أشخاص جراء حرائق الغابات شرق العاصمة والسلطات لا تستبعد فرضية العمل الإجرامي

حرائق الغابات في تيزي وزو وصفت بغير المسبوقة بالولاية (مواقع التواصل)
حرائق الغابات في تيزي وزو وصفت بغير المسبوقة بالولاية (مواقع التواصل)
10/8/2021-|آخر تحديث: 10/8/202109:37 AM (مكة المكرمة)

اندلعت حرائق كبيرة في غابات ولاية تيزي وزو شرق الجزائر العاصمة مما أسفر عن وفيات وإصابات، في حين تكافح السلطات عشرات الحرائق في مناطق أخرى.

وأكد مسؤول محافظة الغابات في تيزي وزو يوسف ولد محمد للإذاعة الجزائرية مساء أمس الاثنين وفاة 4 أشخاص وإصابة آخرين بينهم رجل إطفاء، جراء الحرائق التي اندلعت في غابات بلدات بني يني وياكوران وعزازقة وأفييجا، مشيرا إلى إجلاء بعض السكان واحتراق عدد من المنازل.

فرضية العمل الإجرامي

ولم يستبعد ولد محمد أن يكون هناك عمل إجرامي وراء الحرائق الكبيرة والمتزامنة والتي لم تشهدها ولاية تيزي وزو سابقا، مضيفا أن التحقيقات هي من ستحدد الفاعل الحقيقي بدقة.

من جهتها، أعلنت الحماية المدنية الجزائرية أن فرقها تعمل على إخماد 31 من حرائق الغابات.

وأشارت إلى أن ألسنة اللهب شبت في أحراج 14 ولاية معظمها في وسط البلاد وشرقها، بينها العاصمة وتيزي وزو وسطيف والبويرة والبليدة وجيجل.

إجلاء سكان

وقد فتحت مدارس وفنادق أبوابها لعدد من السكان الذين تم إجلاؤهم بعد اقتراب النيران من منازلهم.

وقبل أكثر من شهر، اندلعت حرائق في غابات ولاية خنشلة (شمال شرق الجزائر)، والتهمت النيران حينها أكثر من هكتار.

وتتجه الحكومة الجزائرية إلى تغليظ عقوبة التورط في حرق الغابات لتصل إلى السجن المؤبد.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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