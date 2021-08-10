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سياسة|إسرائيل

مدير المخابرات المركزية الأميركية يصل إسرائيل وغانتس يطالب بتحرك دولي ضد إيران

بيرنز تولى منصبه في مارس/آذار الماضي (الأوروبية)
بيرنز تولى منصبه في مارس/آذار الماضي (الأوروبية)
10/8/2021

وصل مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية "سي آي إيه" (CIA) وليام بيرنز إسرائيل اليوم الثلاثاء في زيارة رسمية تستمر 3 أيام، سيبحث خلالها تنسيق المواقف بين تل أبيب وواشنطن بشأن مباحثات فيينا الخاصة بالاتفاق النووي الإيراني.

وهذه أول زيارة لبيرنز إلى إسرائيل منذ توليه منصبه في مارس/آذار الماضي، وتتضمن لقاء مع كل من رئيس الحكومة نفتالي بينيت والرئيس إسحاق هرتسوغ.

وتأتي الزيارة في أعقاب اتهامات غربية لإيران بالمسؤولية عن الهجوم الذي استهدف السفينة ميرسر ستريت (Mercer Street) التي تشغلها شركة إسرائيلية، قبالة ساحل عُمان يوم 29 يوليو/تموز الماضي.

وفي تلك الأثناء، دعا وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس من وصفهم باللاعبين الرئيسيين ودول العالم إلى كبح إيران وامتداداتها في المنطقة، وفق تعبيره.

إيران وحزب الله

وقال غانتس -خلال جولة تفقد فيها القوات على الحدود مع لبنان اليوم- إنه يتعين على كل الدول والفاعلين في العالم أن يضعوا حدا لإيران وحزب الله.

وفي رد على إعلان الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله أن الحزب ثبت قواعد الاشتباك في المنطقة، قال غانتس إن من يضع المعادلة هي إسرائيل وليس أي طرف آخر.

واتهم الوزير الإسرائيلي حزب الله باستغلال أمن لبنان وغذاء سكانه بناء على توجيهات إيران، حسب تعبيره.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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