كثفت حركة طالبان من هجماتها في محاور عدة، وهددت بالإطاحة بالحكومة واقتحام العاصمة إذا لم يتم التوصل لحل سياسي، وتركزت أبرز هجمات الحركة في الساعات الأخيرة على مزار شريف، وبالتوازي مع ذلك انطلق في العاصمة القطرية الدوحة اجتماع الترويكا الدولية حول أفغانستان لبحث آخر تطورات الملف الأفغاني.

ونقل مراسل الجزيرة في أفغانستان عن حاكم ولاية بلخ قوله إن معارك عنيفة ما زالت تدور بين القوات الأفغانية ومسلحي طالبان على مشارف مدينة مزار شريف.

وأضاف حاكم ولاية بلخ أن قائدا جديدا للقوات الحكومية وتعزيزات عسكرية وصلت المدينة مساء أمس.

من جانبه، أعلن المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد أن مقاتلي الحركة سيطروا على عدة مواقع في محيط مزار شريف وكذلك في ولاية ننغرهار. كما قال إنهم أوقعوا قتلى وجرحى في القوات الحكومية ودمروا آليات واستحوذوا على أسلحة.

وقال مصدر حكومي إن الهند أجلت دبلوماسييها من القنصلية الهندية في مدينة مزار شريف بعد تدهور الوضع الأمني هناك.

كما نقل مراسل الجزيرة عن مصدر أمني قوله إن اشتباكات تدور على تخوم مدينة بل خمري مركز ولاية بغلان في أفغانستان.

وكانت وزارة الدفاع الأفغانية قد قالت إن 150 من مسلحي طالبان قتلوا في غارات جوية نفّذتها القوات الأفغانية في ولاية بلخ شمالي البلاد، بينما نفت طالبان مقتل مسلحيها وقالت إن القوات الأفغانية قصفت مناطق سكنية.

كما أفاد مصدر بوزارة الدفاع الأفغانية بأن القوات الجوية شنّت غارة أدّت إلى مقتل 47 من مسلحي حركة طالبان في ولاية قندهار جنوبي أفغانستان.

وأشار المصدر أيضا إلى إصابة 25 من مقاتلي الحركة بجروح، لافتا إلى أن عمليات برية جرت في المنطقة أمس الاثنين.

كما أكدت وزارة الدفاع الأفغانية مقتل 12 من عناصر طالبان في غارة جوية نفذتها القوات الحكومية بولاية كابيسا شمال أفغانستان.

76 #Taliban terrorists including 3 of their commanders were killed & 30 others wounded in operations conducted by #ANDSF with support from #AAF at the outskirts of #Lashkargah, #Helmand provincial center, yesterday.

Also, a large amount of their weapons & amos were destroyed. pic.twitter.com/3ddyusKOXy

— Ministry of Defense, Afghanistan (@MoDAfghanistan) August 10, 2021