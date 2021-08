موفدة نيويورك تايمز: الرئيس التونسي ألقى علينا محاضرة في حماية الحريات الصحفية ولم يسمح لنا بطرح أي سؤال

قالت مراسلة لصحيفة نيويورك تايمز (New York Times) من تونس إن الرئيس التونسي قيس سعيّد ألقى عليهم -خلال لقاء معهم- محاضرة عن الدستور الأميركي، وتعهد بحماية الحريات الصحفية، لكنه لم يسمح لهم ولو بسؤال واحد.

وأضافت المراسلة فيفيان يي -المقيمة بالقاهرة- في تقرير طويل إنها وزميلين لها من الصحيفة نفسها قضوا عدة أيام في العاصمة التونسية قبل أن يتلقوا فجأة مكالمة لمقابلة الرئيس، واعتقدت أنها قد تكون فرصتهم لمقابلة الرئيس قيس سعيّد، لكنه اتضح أن دعوتهم كانت للاستماع لمحاضرة.

وتحدثت فيفيان عن تعرضهم لبروتوكول صارم في القصر الرئاسي بغرفة استقبال رسمية حوالي منتصف نهار يوم الجمعة الماضي؛ "كانت الغرفة ممتلئة بالشمعدانات الكريستالية والكراسي ذات الحواف المذهبة"، مضيفة أنهم تلقوا تعليمات بشأن مكان الوقوف ومكان الجلوس في حضور الرئيس، وعندما بدأ أحد زملائها الترجمة، أُمر بالتوقف. وتم تصوير كل شيء من قبل فريق تصوير حكومي.

I came to report on the potential collapse of Tunisia’s democracy and was briefly detained. Then I got a lecture on the U.S. Constitution from the president of Tunisia, who vowed to preserve press freedoms but didn’t allow me to ask a single question https://t.co/eMplkEAwSi

