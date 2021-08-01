تحمل 70 طنا من المواد الغذائية.. طائرة مساعدات قطرية للجيش اللبناني تصل إلى مطار الحريري ببيروت

وصلت إلى مطار رفيق الحريري في بيروت طائرة تابعة للقوات الجوية الأميرية، وعلى متنها مساعدات قطرية إلى الجيش اللبناني.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن الشحنة تحمل 70 طنا من المواد الغذائية، وهي الثانية من المساعدات المقدمة من دولة قطر إلى الجيش اللبناني.

وصول الشحنة الثانية من المساعدات الغذائية المقدمة من دولة قطر إلى الجيش بالجمهورية اللبنانية الشقيقة.#قناhttps://t.co/OnJrdrZ3MC pic.twitter.com/MFETuqQyNb — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) August 1, 2021

وكانت دولة قطر أعلنت في يوليو/تموز الماضي عن دعم الجيش اللبناني بـ70 طنا من المواد الغذائية شهريا لمدة عام.