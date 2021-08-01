البث الحي
سياسة|لبنان

تحمل 70 طنا من المواد الغذائية.. طائرة مساعدات قطرية للجيش اللبناني تصل إلى مطار الحريري ببيروت

وصول الشحنة الثانية من المساعدات القطرية إلى لبنان (مواقع التواصل)
وصول الشحنة الثانية من المساعدات القطرية إلى لبنان (مواقع التواصل)
1/8/2021

وصلت إلى مطار رفيق الحريري في بيروت طائرة تابعة للقوات الجوية الأميرية، وعلى متنها مساعدات قطرية إلى الجيش اللبناني.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن الشحنة تحمل 70 طنا من المواد الغذائية، وهي الثانية من المساعدات المقدمة من دولة قطر إلى الجيش اللبناني.

وكانت دولة قطر أعلنت في يوليو/تموز الماضي عن دعم الجيش اللبناني بـ70 طنا من المواد الغذائية شهريا لمدة عام.

المصدر : الجزيرة + وكالة الأنباء القطرية (قنا)

حول هذه القصة

المزيد من سياسة

بعد احتدام القتال بأفغانستان.. تدريبات عسكرية روسية أوزبكية على الحدود والجيش الأفغاني يعلن الطوارئ

اشتباكات بين القوات الأفغانية ومقاتلي طالبان في قندهار الشهر الماضي (رويترز)

هآرتس تؤكد تورط الحرس الثوري في هجوم السفينة وطهران تنفي الاتهامات الإسرائيلية "الواهية"

الأسطول الخامس التابع للبحرية الأميركية قال إن خبراء المتفجرات لديه توصلوا إلى أن الهجوم تم بطائرة مسيّرة (مواقع التواصل الاجتماعي)

مع قرب الانسحاب من أفغانستان.. رويترز: أميركا ستطلق برنامجا جديدا لاستضافة لاجئين أفغان

السفير الأميركي في كابل روس ويلسون يتحدث قبل أيام في مؤتمر صحفي عن خطة بلاده لاستضافة مهاجرين أفغان (غيتي)

التلقيح شرط لدخول الإدارات بالسعودية.. استبعاد إغلاق جديد بأميركا وانخفاض إصابات ووفيات كورونا بالمغرب وبريطانيا

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

بتسريبات ووثائق حصرية.. "ما خفي أعظم" يكشف إنتاج الإمارات فيلما هوليوديا وتحريف محتواه للإساءة إلى قطر

(الجزيرة)

قد تزيح تسلا عن عرش السيارات الكهربائية.. “إي كيو إكس إكس” من مرسيدس القادمة من عالم الخيال

طريق الملح.. رحلة العذاب إلى أوروبا عبر شبكات تهريب من موريتانيا

آلاف المهاجرين يعبرون الصحراء الكبرى عبر طرق ومسارات مختلفة للوصول إلى أوروبا (رويترز)

قال إن أسباب إغلاق الحدود أصبحت متجاوزة.. ملك المغرب: الوضع الحالي للعلاقات مع الجزائر لا يرضينا وغير مقبول

محمد السادس قال إن التوترات الإعلامية والدبلوماسية التي تعرفها العلاقات بين المغرب والجزائر تسيء لصورة البلدين (الجزيرة)