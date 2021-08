اتهم الرئيس التونسي قيس سعيّد جهات لم يسمها بمساومة التونسيين على صحتهم في ظل تفشي وباء كورونا، كما وعد باتخاذ قرارات مهمة لتكريس الديمقراطية، في حين حثّته واشنطن على حماية الحقوق والحريات ببلاده، وتشكيل حكومة جديدة بسرعة.

وخلال إشرافه على تسلم 1.5 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا قدمتها إيطاليا، قال الرئيس التونسي إن جهاتٍ لم يسمّها قايضت التونسيين على صحتهم في ظل تفشي الوباء من أجل الوصول إلى مآرب سياسية.

وأضاف سعيّد أن من يساوم المواطن على صحته لا مكان له في الدولة التونسية.

كما قال سعيّد إن تعاظم نشاط شبكات الهجرة غير النظامية في تونس مناورة سيتم التصدي لها، وإنه سيضع حدا لنشاط هذه الشبكات سواء في تونس أو في الضفة الشمالية للمتوسط.

وقالت الرئاسة الجزائرية -في بيان- إن الرئيس عبد المجيد تبون أجرى مساء أمس السبت مكالمة هاتفية مع الرئيس التونسي الذي أبلغه أن تونس تسير في الطريق الصحيح لتكريس الديمقراطية والتعددية.

وأضاف سعيد أنه "ستكون هناك قرارات مهمة عما قريب"، حسب الرئاسة الجزائرية.

كما أكد الرئيس التونسي حرصه الثابت على حماية الحقوق والحريات وتعزيز مقومات الأمن والاستقرار، حسب قوله.

من جهته، حثّ مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان الرئيس التونسي على ضرورة رسم القادة التونسيين الخطوط العريضة لعودة سريعة إلى المسار الديمقراطي.

وخلال اتصال هاتفي دام ساعة، طالب سوليفان بتشكيل حكومة جديدة بسرعة، وضمان عودة البرلمان المنتخب في الوقت المناسب.

وقال وليام لورانس -أستاذ العلاقات الدولية والمسؤول السابق بوزارة الخارجية الأميركية- إن اتصال سوليفان بالرئيس التونسي مدة ساعة دليل على اهتمام الإدارة الأميركية بالأوضاع في تونس.

وفي سياق متصل، قالت فيفيان يي الصحفية لدى "نيويورك تايمز" (New York Times) إنها توجهت إلى تونس لتغطية "الانهيار المحتمل للديمقراطية" فاحتُجزت هناك مدة وجيزة.

وأضافت عبر تويتر "تلقيت محاضرة عن الدستور الأميركي من رئيس تونس لكنه لم يدعني أطرح سؤالا واحدا".

I came to report on the potential collapse of Tunisia’s democracy and was briefly detained. Then I got a lecture on the U.S. Constitution from the president of Tunisia, who vowed to preserve press freedoms but didn’t allow me to ask a single question https://t.co/eMplkEAwSi

— Vivian Yee (@VivianHYee) August 1, 2021