الجيش المصري يعلن مقتل 8 من أفراده وتصفية 89 مسلحا في مواجهات بسيناء

أعلن الجيش المصري -في بيان له- مقتل 8 من أفراده و89 مسلحا في مواجهات بشمال محافظة سيناء، شمال شرقي البلاد.

وقال إنه تم "اكتشاف وتدمير 13 نفقا كانت تستخدمها العناصر الإرهابية في التسلل لشمال سيناء"، وفق وصف البيان.

وأضاف أنه تمكن من تدمير عشرات العبوات والأحزمة الناسفة والمركبات التي يستخدمها المسلحون، فضلا عن توجيه ضربات استباقية دمر خلالها نحو 200 سيارة دفع رباعي بعضها محمل بالأسلحة على الحدود الغربية والجنوبية للبلاد.

وكانت وكالة "أسوشيتد برس" (Associated Press) الأميركية كشفت -أمس السبت- أن مسلحين من تنظيم الدولة الإسلامية، نصبوا كمينا لنقطة تفتيش شمال سيناء، أسفر عن مقتل 5 على الأقل من قوات الأمن.

ومنذ يناير/كانون الثاني الماضي، لم يعلن الجيش المصري عن مقتل عسكريين أو مسلحين، إذ كان آخر إعلان من هذا القبيل تم في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2020، حيث أعلن عن مقتل وإصابة 6 عسكريين، والقضاء على 40 مسلحا.

وتنشط في شمال سيناء تنظيمات مسلحة أبرزها تنظيم "أنصار بيت المقدس"، الذي أعلن في نوفمبر/تشرين الثاني 2014، مبايعته تنظيم الدولة، وغيّر اسمه لاحقا إلى "ولاية سيناء".‎

وفي فبراير/شباط 2018، أعلنت مصر إطلاق عملية عسكرية متواصلة بمختلف أنحاء البلاد -خاصة في سيناء- ضد تنظيمات مسلحة أبرزها "ولاية سيناء".