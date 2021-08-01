البث الحي
سياسة|فلسطين

حماس تنتخب هنية رئيسا لمكتبها السياسي لدورة ثانية

إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس (الجزيرة)
إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس (الجزيرة)
1/8/2021

أعلن مصدر قيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن قيادة الحركة أعادت انتخاب إسماعيل هنية رئيسا للمكتب السياسي مدة 4 أعوام قادمة، وذلك بعد اجتماع للجنة التنفيذية.

وكان مسؤولون فلسطينيون قالوا لرويترز -اليوم الأحد- إن حماس أعادت انتخاب إسماعيل هنية رئيسا لمكتبها السياسي لدورة جديدة من قيادة الحركة التي تحكم قطاع غزة وخاضت العديد من الحروب مع إسرائيل.

ونقلت اليوم وكالة الأناضول عن مصدر مطلع في حركة حماس أن مجلس الشورى العام للحركة أعاد أيضا انتخاب صالح العاروري نائبا للرئيس لدورة ثانية.

ووفق المصدر ذاته، فإن مجلس الشورى العام للحركة اجتمع اليوم من أجل انتخاب رئيس ونائب رئيس المكتب السياسي للحركة (أعلى هيئة تنفيذية)، وذلك بعد أن تم قبل أسابيع الانتهاء من انتخاب رؤساء الأقاليم الثلاثة (قطاع غزة، الضفة الغربية، والخارج).

ولفت المصدر إلى أن المجلس انتخب هنية لدورة ثانية بالتوافق، نظرا لعدم وجود شخصية منافسة له، بعد اعتذار خالد مشعل عن خوض الانتخابات.

كما تم إعادة انتخاب صالح العاروري في منصب نائب رئيس الحركة، بالإضافة إلى عمله رئيسا لإقليم الضفة الغربية.

ويشغل مشعل حاليا -في حماس- رئاسة إقليم الخارج بعد انتخابه لهذا المنصب بأبريل/نيسان الماضي، في حين يشغل يحيى السنوار رئاسة إقليم قطاع غزة بعد انتخابه في مارس/آذار من العام 2021 الجاري، كما أن هنية يتولى رئاسة المكتب السياسي لحماس منذ العام 2017.

وبانتخاب هنية رئيسا للحركة، والعاروري نائبا للرئيس، تتم حماس انتخاباتها الداخلية للدورة الحالية 2021-2025، التي بدأت في 18 فبراير/شباط الماضي.

وتُجري حماس انتخاباتها الداخلية كل 4 سنوات، في ظروف محاطة بالسرية؛ نظرا لاعتبارات تتعلق بالملاحقة الأمنية من قبل إسرائيل.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

حماس تقود معركة جديدة لإنهاء حصار غزة

تسعى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى استثمار نتائج المعركة العسكرية الأخيرة مع إسرائيل في إنهاء الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة، لكن هذا الأمر لا يبدو يسيرا في ظل التعنت الإسرائيلي

23/6/2021
رابط خارجي

شاهد..محمود الزهار: انتصارات المقاومة جعلت دولا عربية تفتح أبوابها لقادة حماس

قال محمود الزهار -القيادي في حركة حماس- إن الغارة التي شنها الطيران الإسرائيلي على قطاع غزة محاولة يائسة من الحكومة الجديدة التي تسعى عبر هذه الحركات البهلوانية للتسويق لنفسها

19/6/2021
المزيد من سياسة

بعد احتدام القتال بأفغانستان.. تدريبات عسكرية روسية أوزبكية على الحدود والجيش الأفغاني يعلن الطوارئ

اشتباكات بين القوات الأفغانية ومقاتلي طالبان في قندهار الشهر الماضي (رويترز)

هآرتس تؤكد تورط الحرس الثوري في هجوم السفينة وطهران تنفي الاتهامات الإسرائيلية "الواهية"

الأسطول الخامس التابع للبحرية الأميركية قال إن خبراء المتفجرات لديه توصلوا إلى أن الهجوم تم بطائرة مسيّرة (مواقع التواصل الاجتماعي)

مع قرب الانسحاب من أفغانستان.. رويترز: أميركا ستطلق برنامجا جديدا لاستضافة لاجئين أفغان

السفير الأميركي في كابل روس ويلسون يتحدث قبل أيام في مؤتمر صحفي عن خطة بلاده لاستضافة مهاجرين أفغان (غيتي)

التلقيح شرط لدخول الإدارات بالسعودية.. استبعاد إغلاق جديد بأميركا وانخفاض إصابات ووفيات كورونا بالمغرب وبريطانيا

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

بتسريبات ووثائق حصرية.. "ما خفي أعظم" يكشف إنتاج الإمارات فيلما هوليوديا وتحريف محتواه للإساءة إلى قطر

(الجزيرة)

قد تزيح تسلا عن عرش السيارات الكهربائية.. “إي كيو إكس إكس” من مرسيدس القادمة من عالم الخيال

طريق الملح.. رحلة العذاب إلى أوروبا عبر شبكات تهريب من موريتانيا

آلاف المهاجرين يعبرون الصحراء الكبرى عبر طرق ومسارات مختلفة للوصول إلى أوروبا (رويترز)

قال إن أسباب إغلاق الحدود أصبحت متجاوزة.. ملك المغرب: الوضع الحالي للعلاقات مع الجزائر لا يرضينا وغير مقبول

محمد السادس قال إن التوترات الإعلامية والدبلوماسية التي تعرفها العلاقات بين المغرب والجزائر تسيء لصورة البلدين (الجزيرة)