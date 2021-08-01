حماس تنتخب هنية رئيسا لمكتبها السياسي لدورة ثانية

أعلن مصدر قيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن قيادة الحركة أعادت انتخاب إسماعيل هنية رئيسا للمكتب السياسي مدة 4 أعوام قادمة، وذلك بعد اجتماع للجنة التنفيذية.

وكان مسؤولون فلسطينيون قالوا لرويترز -اليوم الأحد- إن حماس أعادت انتخاب إسماعيل هنية رئيسا لمكتبها السياسي لدورة جديدة من قيادة الحركة التي تحكم قطاع غزة وخاضت العديد من الحروب مع إسرائيل.

ونقلت اليوم وكالة الأناضول عن مصدر مطلع في حركة حماس أن مجلس الشورى العام للحركة أعاد أيضا انتخاب صالح العاروري نائبا للرئيس لدورة ثانية.

ووفق المصدر ذاته، فإن مجلس الشورى العام للحركة اجتمع اليوم من أجل انتخاب رئيس ونائب رئيس المكتب السياسي للحركة (أعلى هيئة تنفيذية)، وذلك بعد أن تم قبل أسابيع الانتهاء من انتخاب رؤساء الأقاليم الثلاثة (قطاع غزة، الضفة الغربية، والخارج).

ولفت المصدر إلى أن المجلس انتخب هنية لدورة ثانية بالتوافق، نظرا لعدم وجود شخصية منافسة له، بعد اعتذار خالد مشعل عن خوض الانتخابات.

كما تم إعادة انتخاب صالح العاروري في منصب نائب رئيس الحركة، بالإضافة إلى عمله رئيسا لإقليم الضفة الغربية.

ويشغل مشعل حاليا -في حماس- رئاسة إقليم الخارج بعد انتخابه لهذا المنصب بأبريل/نيسان الماضي، في حين يشغل يحيى السنوار رئاسة إقليم قطاع غزة بعد انتخابه في مارس/آذار من العام 2021 الجاري، كما أن هنية يتولى رئاسة المكتب السياسي لحماس منذ العام 2017.

وبانتخاب هنية رئيسا للحركة، والعاروري نائبا للرئيس، تتم حماس انتخاباتها الداخلية للدورة الحالية 2021-2025، التي بدأت في 18 فبراير/شباط الماضي.

وتُجري حماس انتخاباتها الداخلية كل 4 سنوات، في ظروف محاطة بالسرية؛ نظرا لاعتبارات تتعلق بالملاحقة الأمنية من قبل إسرائيل.