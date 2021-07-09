البث الحي
كوارث|سياسة|بنغلاديش

وفاة أكثر من 50 شخصا في حريق بمصنع غذائي في بنغلاديش

المصنع من 6 طوابق وكان به مواد متراكمة وقابلة للاشتعال (رويترز)
المصنع من 6 طوابق وكان به مواد متراكمة وقابلة للاشتعال (رويترز)
9/7/2021

عثر رجال الإنقاذ في بنغلاديش اليوم الجمعة على جثث ما لا يقل عن 49 عاملا، بعد أن دمر حريق مصنعا لتجهيز الأغذية بالقرب من العاصمة داكا، ليرتفع عدد ضحايا الحادث إلى 52 شخصا، حسبما أفاد مسؤولون ورجال إطفاء.

وقال المسؤول في هيئة الإطفاء عبدالله العارفين إن رجال الإطفاء استغرقوا نحو 20 ساعة لإخماد الحريق الذي اندلع ظهر أمس الخميس في مصنع "هاشم فود اند بيفيريج" (هاشم للأغذية والمشروبات) المؤلف من 6 طوابق، والمملوك لمجموعة ساجيب.

وأضاف أنه تم العثور على جثث الـ49 عاملا في الطابق الرابع من المبنى، مشيرا إلى استمرار عملية البحث والإنقاذ في الطابقين الخامس والسادس.

وكان رجال الإنقاذ عثروا -أمس الخميس- على جثث 3 عمال آخرين، بعد وقت قصير من اندلاع الحريق في المصنع الواقع على بعد 25 كيلومترا شرقي داكا.

وينتج المصنع العصائر والمشروبات الغازية وغيرها من المواد الغذائية.

وقال عبدالله العارفين إن قوات الطوارئ أنقذت 25 عاملا، على الأقل، وتمكنت من الوصول إلى سطح المبنى عقب اندلاع الحريق مباشرة، مشيرا إلى أن الطابق الرابع كان مغلقًا، مما أدى إلى محاصرة العمال هناك حيث لقوا حتفهم.

 وأوضح العارفين أن الحريق تأجج بسبب تراكم مواد قابلة للاشتعال في المصنع، مثل ورق القصدير والصمغ والزجاجات البلاستيكية والزيت والورق، التي أججت الحريق.

وقال عمال نجوا من الحادث في تصريحات إن بوابة المصنع كانت مغلقة لأسباب أمنية، ورفض حراس الأمن فتحها من دون أوامر من المالك.

المصدر : رويترز

حول هذه القصة

المزيد من كوارث

بايدن تحدث عن "لحظة عصيبة".. ارتفاع عدد القتلى والمفقودين في انهيار مبنى فلوريدا

السلطات قررت مواصلة عمليات الإنقاذ لمدة أسبوع (الفرنسية)

قتيل وعشرات المفقودين في انهيار مبنى بميامي الأميركية

المبنى كان يضم 130 وحدة سكنية ولم يعرف سبب انهياره (الأوروبية)

مصرع 20 شخصا في حادث سير بمصر

الحكومة المصرية تعهدت بمحاسبة المتسببين في الحوادث المرورية القاتلة (الجزيرة)

المركب الغارق بالإسكندرية.. مصرع 12 بينهم أطفال من أسرة واحدة

أحد الصيادين في بحيرة مريوط بالإسكندرية (رويترز)
الأكثر قراءة
logo

بعد الاجتماع المثير لمجلس الأمن.. تعرف على أهم الشركات والدول التي تمول سد النهضة

logo

الشيخ عاطف الإسكيلبلي.. الثائر الذي أعدمه أتاتورك بسبب العمامة

طالبان تؤكد سيطرتها على 85% من أفغانستان وتربط توقف هجماتها بنجاح محادثات الدوحة

عضو المكتب السياسي لطالبان شهاب الدين ديلاوار (يمين) والمتحدث باسم الحركة سهيل شاهين في موسكو (رويترز)

ما أفضل وقت للنوم ليلا وما الـ6 أمور التي يجب عدم فعلها قبله؟