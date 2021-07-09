هدم منزل الأسير منتصر الشلبي.. أميركا تبلغ إسرائيل عن قلقها من هدم منزل عائلة بأكملها

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية الخميس أن الوزير أنتوني بلينكن أبلغ مسؤولين إسرائيليين عن قلقه من هدم منزل عائلة بأكملها في الضفة الغربية، وذلك بعدما هدم جيش الاحتلال الإسرائيلي منزل الأسير الفلسطيني منتصر الشبلي.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس إن بلينكن ومسؤولين كبار في وزارة الخارجية أثاروا في الأيام الماضية تلك المخاوف بشكل مباشر مع مسؤولين إسرائيليين كبار، مضيفا "سنواصل القيام بذلك ما دامت تلك الممارسات مستمرة".

واعتبر برايس أن عمليات الهدم من شأنها زيادة التوتر، وأنه لا ينبغي هدم منزل عائلة بأكملها بسبب تصرفات فرد واحد.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي نسف فجر الخميس منزل الأسير منتصر شلبي في قرية ترمسعيا شمالي محافظة رام الله والبيرة.

واتهمت سلطات الاحتلال الأسير شلبي بتنفيذ عملية إطلاق نار ضد مجموعة من المستوطنين عند حاجز زعترة العسكري جنوبي نابلس قبل نحو شهرين، مما أسفر عن مقتل مستوطن وإصابة اثنين آخرين.

من جهة أخرى، قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن قوات الأمن الإسرائيلية منعت ممثلي مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من زيارة تجمع بدوي في حمصة البقاع، أثناء تنفيذ عمليات هدم للممتلكات الفلسطينية هناك.

وأضاف دوجاريك أن القوات الإسرائيلية لم تسمح بدخول مساعدات إنسانية إلى التجمع.

كما أكد أن الأمين العام يشعر بقلق بالغ إزاء تدمير الممتلكات الفلسطينية في المنطقة "جيم" من الضفة الغربية المحتلة، ويجدد دعوته لإسرائيل لوقف عمليات الهدم.