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سياسة|مصر

أول امرأة تلقب بـ"سيدة مصر الأولى".. الرئاسة المصرية تنعى جيهان السادات

جيهان وزوجها الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات (غيتي إيميجز)
جيهان وزوجها الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات (غيتي إيميجز)
9/7/2021

غيب الموت صباح اليوم الجمعة جيهان السادات قرينة الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات عن عمر ناهز 88 عاما بعد صراع مع المرض.

وقالت الرئاسة المصرية -في بيان- إنها تنعى ببالغ الحزن والأسى السيدة جيهان السادات قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات الذي وصفته بـ"بطل الحرب والسلام".

وأشار البيان إلى أن جيهان السادات قدمت نموذجا للمرأة المصرية في مساندة زوجها في ظل أصعب الظروف وأدقها حتى قاد البلاد لتحقيق النصر التاريخي في حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973، والذي مثل علامة فارقة في تاريخ مصر الحديث.

وأصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا بمنح الراحلة وسام الكمال، وإطلاق اسمها على طريق يربط بين وسط القاهرة وشرقي العاصمة كان يحمل اسم "محور الفردوس"، حسب البيان ذاته.

ومؤخرا، أفادت تقارير محلية بأن جيهان السادات رقدت في غرفة العناية المركزة بأحد المراكز الطبية العالمية لمدة 30 يوما عقب عودتها من رحلة علاجية في الولايات المتحدة الأميركية.

ولم يفصح أحد من أسرة جيهان السادات عن طبيعة مرضها حتى وفاتها.

وجيهان السادات مواليد عام 1933، وكانت أول امرأة تحمل لقب "سيدة مصر الأولى"، إذ لعبت دورا كبيرا في العمل الاجتماعي أثناء تولي زوجها رئاسة البلاد (1970-1981).

وولدت جيهان بالقاهرة لأب مصري يحمل الجنسية البريطانية وأم بريطانية، وكانت تعمل محاضرة في جامعة القاهرة سابقا، وأستاذة زائرة في الجامعة الأميركية بالقاهرة، ومحاضرة في جامعة ولاية كارولينا الجنوبية.

المصدر : وكالة الأناضول

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