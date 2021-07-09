لتفادي قانون "تفكيك الليكود" شرع نتنياهو بتوجيه رسائل طمأنة لأعضاء حزبه بأن الانتخابات التمهيدية لن تُعقد قريبا، للحيلولة دون انشقاقهم والانضمام للائتلاف الحكومي بزعامة بينيت

القدس المحتلة- تحمل مصادقة الكنيست الإسرائيلي على القانون الذي يجيز لنوابه الانشقاق عن أحزابهم وتشكيل كتل برلمانية مستقلة، والمعرف بقانون "تفكيك الليكود"، دلائل تشير إلى تكريس أزمة وهشاشة الائتلاف الحكومي الإسرائيلي برئاسة نفتالي بينيت، في ظل تقويض مكانة بنيامين نتنياهو في زعامة حزب الليكود ورئاسة معسكر اليمين.

ووفقا للقانون الذي بادر إليه الائتلاف الحكومي الجديد برئاسة بينيت، سيكون بإمكان 4 أعضاء كنيست الانفصال والانشقاق عن حزبهم، وتشكيل كتلة برلمانية جديدة.

ويأتي تشريع القانون الذي حظي بدعم 60 عضوا ومعارضة 54، لتمهيد الطريق أمام أعضاء كنيست من الليكود للانشقاق عن الحزب، وتشكيل كتلة برلمانية جديدة من أجل الانضمام إلى الائتلاف الحكومي الجديد الذي يواجه تحديات كثيرة وعدم استقرار وضبابية بشأن استمراره.

ويجمع محللون على أن المصادقة على القانون يعكس هشاشة الائتلاف الحكومي الجديد، والقناعات الداخلية لدى أطرافه بضرورة استمالة أعضاء كنيست من اليمين والليكود على وجه الخصوص، لضمان استمرار الحكومة.

كما يعكس فشل نتنياهو المستمر برئاسة معسكر اليمين. وكذلك الصراع الداخلي الخفي في الليكود على منافسة نتنياهو في رئاسة الحزب، بغية الإطاحة به من أجل العودة إلى سدة الحكم بإسرائيل.

نتنياهو يواجه صراعا داخليا على رئاسة حزب الليكود يهدد بقاءه (تصوير الكنيست)

انشقاق وائتلاف

يعتقد الباحث بالشأن الإسرائيلي، أنطوان شلحت، أن الهدف الأساسي من وراء تشريع القانون، هو تعزيز الائتلاف الحكومي برئاسة بينيت الذي يعتبر ائتلافا هشا، وعكس ذلك إخفاقه في تمديد العمل بـ"قانون المواطنة" الذي يحظر لمّ شمل العائلات الفلسطينية.

وبالتالي، يراهن بينيت على انشقاق داخل حزب الليكود على وجه التحديد، بغية الانضمام إلى حكومته وتدعيمها لضمان استقرارها واستمرارها حتى نهاية ولايتها.

وأوضح شلحت للجزيرة نت، أن تشريع القانون يحمل في طياته الكثير من المعاني والدلالات ولعل أبرزها أن الحكومة الإسرائيلية الحالية ليست واثقة من استمراريتها في ظل هذه التركيبة الائتلافية الهشة.

وعليه، يقول شلحت "يسعى بينيت لاستمالة أعضاء كنيست آخرين من اليمين، بشكل لا يتناقض مع القوانين المعمول بها، ولذا سارع لتشريع قانون يجيز لأعضاء كنيست من الليكود على وجه الخصوص الانشقاق عن الحزب".

وعن تأثير القانون الجديد على موازين القوى في الكنيست، يقول الباحث بالشأن الإسرائيلي "من الواضح أنه في الليكود تجري مياه كثيرة من تحت السطح، وتعبر عن صراعات خفية بسبب زعامة نتنياهو لليكود، الذي فشل في تشكيل حكومة، على الرغم أن حزبه الأكبر في الخارطة السياسية الإسرائيلية، وصاحب أغلبية المقاعد بمعسكر اليمين، وهي مقاعد تمكنه من تشكيل حكومة مستقبلية دون شراكة مع أحزاب المركز بحال تنحى نتنياهو عن رئاسة الليكود".

البعض يعتقد أن قانون تفكيك الليكود لن يؤثر كثيرا بسبب هيمنة أحزاب اليمين على الكنيست (مواقع التواصل الاجتماعي)

صراع ومناهضة

ويوضح الباحث أن تشريع القانون وهيمنة أحزاب اليمين على المشهد السياسي، مع فشل نتنياهو في تشكيل الحكومة، يعكس الحالة العبثية التي تعصف بالمشهد السياسي الإسرائيلي.

ورغم الصراع الخفي وبوادر مناهضة نتنياهو وتآكل قوته وزعامته لليكود، يستبعد شلحت أن يؤثر ذلك إلى جانب تشريع قانون "تفكيك الليكود"، على قوة الحزب الذي يحظى بقاعدة شعبية وجماهيرية واسعة في المجتمع الإسرائيلي، وذلك بمعزل عن الشخص الذي يقوده.

ويرى شلحت أن إقرار قانون انفصال النواب عن أحزابهم، لن يؤثر كثيرا على موازين القوى السياسية والحزبية بالكنيست، التي تهيمن عليها أغلبية ساحقة لمعسكر اليمين.

تناقضات وتفاهمات

ووسط التناقضات داخل الائتلاف الحكومي وعدم التناغم الأيديولوجي واختلاف الأجندة السياسية للأحزاب المكونة له، يقول المحلل السياسي الإسرائيلي عكيفا إلدار إن تشريع قانون تفكيك حزب الليكود أتى لتسهيل عملية انشقاق أعضاء كنيست عن أحزابهم والانضمام لحكومة بينيت، لكنه يعتقد أن احتمال انشقاق أعضاء من الليكود والانضمام لحكومة بينيت، يبقى سيناريو ضبابيا وغير واضح.

وأوضح إلدار للجزيرة نت، أن الائتلاف الحكومي الجديد، وبعد تحقيق الهدف الأول بالإطاحة بنتنياهو، يسعى بهذه المرحلة عبر التفاهمات بين الأحزاب الشريكة لضمان عدم عودة نتنياهو للحكم. وهو ما "يؤرّق نتنياهو الذي يخشى انفصال أعضاء حزبه عن كتلة الليكود والانضمام للحكومة".

ويعيد تشريع قانون "تفكيك الليكود" إلى الأذهان "حالة عدم الاستقرار التي واجهتها حكومة بنيامين نتنياهو قبل عامين، إذ كان لديه 60 مقعدا، واضطر لحل الكنيست عندما لم يجد الإصبع المفقود للحصول على أغلبية في الائتلاف.

المحلل عكيفا إلدار: نتنياهو يحاول منع نواب حزبه من الانضمام لائتلاف بينيت (الجزيرة)

تحصين وتدعيم

وفي مقارنة للحالة التي تسيطر على موازين القوى بالكنيست، يقول إلدار إن "الإصبع المفقود للوصول إلى أغلبية 61 لم يمنع نفتالي بينيت وشريكه يائير لبيد من تشكيل حكومة بديلة والإطاحة بنتنياهو. وبات واضحا أن استمرار الحكومة منوطٌ بمدى بقاء نتنياهو وتحكمه بالمشهد السياسي من خلال كتلة المعارضة، بينما يعني اختفاؤه تفكيك حكومة بينيت-لبيد".

وفي محاولة من نتنياهو للبقاء في زعامة الليكود وتصدر المشهد بكتلة المعارضة، عقب إقرار قانون انشقاق أعضاء كنيست عن أحزابهم، يقول إلدار "بعث نتنياهو رسائل إلى أعضاء الكنيست عن الليكود مفادها أن الانتخابات التمهيدية لن تعقد قريبا".

وبرأي إلدار، جاء ذلك من أجل تهدئة الأوضاع الداخلية بالحزب، وإحباط محاولات الإطاحة به من رئاسة الليكود، حيث يسعى بهذه المرحلة لتدعيم مكانته بقيادة الحزب لتحصين نفسه من المحاكمة بملفات فساد.