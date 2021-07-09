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سياسة|قطر

فنلندا الأولى عالميا وقطر الوحيدة عربيا.. دير شبيغل تصنف الدول الأفضل تعاملا مع كورونا

المركز الإحصائي لدول الخليج وضع قطر بالمرتبة الأولى كأكثر دولة شفاء من كورونا (الجزيرة)
المركز الإحصائي لدول الخليج وضع قطر بالمرتبة الأولى كأكثر دولة شفاء من كورونا (الجزيرة)
9/7/2021

نشرت مجلة "دير شبيغل" (Der Spiegel) الألمانية تصنيفا للدول التي تعاملت مع وباء فيروس كورونا على أفضل وجه، جاء في مقدمتها فنلندا، وحازت قطر المرتبة 15، وهي الدولة العربية الوحيدة التي أدرجت ضمن التصنيف.

واحتلت لوكسمبورغ المركز الثاني، ثم النرويج والدانمارك في ذات المرتبة، وجاءت تايوان خامسة في التصنيف والأولى من خارج القارة الأوروبية.

عربيا، لم تدخل أي دولة تصنيف دير شبيغل باستثناء قطر التي جاءت في المرتبة 15 قبل كندا، ومتفوقة على عدد من الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة اللتين لم تدخلا التصنيف.

وكان المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي وضع قطر بالمرتبة الأولى في قائمة الدول الأكثر شفاء من كورونا بنسبة 81% من نسبة الحالات المؤكدة، في حين حققت دول الخليج مجتمعة نسبة 72% من إجمالي الحالات المؤكدة، مقارنة بدول العالم التي بلغت نسبة الشفاء في بعضها 50%.

المصدر : دير شبيغل

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