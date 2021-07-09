فنلندا الأولى عالميا وقطر الوحيدة عربيا.. دير شبيغل تصنف الدول الأفضل تعاملا مع كورونا

نشرت مجلة "دير شبيغل" (Der Spiegel) الألمانية تصنيفا للدول التي تعاملت مع وباء فيروس كورونا على أفضل وجه، جاء في مقدمتها فنلندا، وحازت قطر المرتبة 15، وهي الدولة العربية الوحيدة التي أدرجت ضمن التصنيف.

واحتلت لوكسمبورغ المركز الثاني، ثم النرويج والدانمارك في ذات المرتبة، وجاءت تايوان خامسة في التصنيف والأولى من خارج القارة الأوروبية.

The @SPIEGEL_English magazine in 🇩🇪 ranks the countries that have handled the pandemic best. I fail to spot 🇸🇪 in the list, but congratulate our 🇳🇴🇫🇮 🇩🇰 neighbors. pic.twitter.com/yhudCGa2dC — Carl Bildt (@carlbildt) July 9, 2021

عربيا، لم تدخل أي دولة تصنيف دير شبيغل باستثناء قطر التي جاءت في المرتبة 15 قبل كندا، ومتفوقة على عدد من الدول المتقدمة مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة اللتين لم تدخلا التصنيف.

وكان المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي وضع قطر بالمرتبة الأولى في قائمة الدول الأكثر شفاء من كورونا بنسبة 81% من نسبة الحالات المؤكدة، في حين حققت دول الخليج مجتمعة نسبة 72% من إجمالي الحالات المؤكدة، مقارنة بدول العالم التي بلغت نسبة الشفاء في بعضها 50%.