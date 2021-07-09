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علي كشيب.. أول متهم بجرائم دارفور يمثل أمام الجنائية الدولية

كشيب سلم نفسه للمحكمة وينفي التهم الموجهة له (مواقع التواصل)
كشيب سلم نفسه للمحكمة وينفي التهم الموجهة له (مواقع التواصل)
9/7/2021-|آخر تحديث: 10/7/202112:11 AM (مكة المكرمة)

أُعلن اليوم الجمعة أن زعيما لمليشيا الجنجويد سيكون أول متهم يخضع للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، خلال النزاع المسلح في دارفور.

وسيواجه علي محمد علي عبد الرحمن، المعروف باسمه الحركي علي كشيب، 31 تهمة من بينها القتل والاغتصاب والتعذيب، وفق بيان للمحكمة.

وقالت المحكمة إن الدائرة التمهيدية أصدرت قرارا بالإجماع يؤكد جميع التهم التي وجهها المدعي العام للمتهم وأحالته إلى المحاكمة.

وكانت المدعية العامة المنتهية ولايتها، فاتو بنسودا، قد قالت للمحكمة في 24 مايو/أيار الماضي إن "ضحايا جرائم المتهم لا حصر لها"، وأضافت أن "الدلائل تظهر أن السيد عبد الرحمن كان مرتكبا نشطا لهذه الجرائم عن سابق تصور وتصميم".

وتوصلت هيئة من 3 قضاة في المحكمة الجنائية الجمعة إلى أن "هناك أرضية صلبة للاعتقاد بأن السيد عبد الرحمن مسؤول عن 31 تهمة، بارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية"، على أن تحدد المحكمة لاحقا موعد بدء جلسات المحاكمة.

يشار إلى أن عبد الرحمن (70 عاما) كان حليفا للرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، وسلم نفسه للمحكمة العام الماضي، ولكنه ينفي التهم الموجهة له.

وتقول الأمم المتحدة إن 300 ألف شخص قُتلوا، ونزح 2.5 مليون شخص خلال النزاع في دارفور.

واندلع القتال عام 2003 عندما حمل متمردون السلاح ضد نظام البشير.

وردت الخرطوم بإطلاق مليشيا الجنجويد، التي كانت تجند المقاتلين في أوساط القبائل الرحل في المنطقة.

 وفي أبريل/نيسان 2019، بعد أشهر من الاحتجاجات أطيح بالبشير الذي حكم السودان بقبضة فولاذية لثلاثة عقود.

وطالبت المحكمة الجنائية الدولية بتسليم البشير، لكن الحكومة الانتقالية لا تزال تجري مفاوضات مع المحكمة بشأن خيارات محاكمته مع مساعديه.

المصدر : الفرنسية

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