دعما للجيش اللبناني.. منحة قطرية تزن 70 طنا من المواد الغذائية تصل مطار بيروت

أعلنت السفارة القطرية في بيروت عن وصول طائرة تابعة للقوات الجوية الأميرية القطرية إلى مطار بيروت محملة بمنحة تزن 70 طنا من المواد الغذائية مخصصة للجيش اللبناني.

وتأتي المنحة القطرية في إطار إعلان دولة قطر دعمها الجيش اللبناني بمواد غذائية شهريا لمدة عام.

وقال بيان للسفارة القطرية إنها تندرج ضمن دعم دولة قطر للبنان وشعبه للخروج من الأزمة الراهنة.

وكان وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أجرى، الثلاثاء الماضي، محادثات مع الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس البرلمان نبيه بري، ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، إضافة إلى قائد الجيش جوزيف عون.

وصول طائرة من القوات الجوية الأميرية التابعة للقوات المسلحة القطرية إلى مطار رفيق الحريري الدولي، محملة بـ70 طنا من المواد الغذائية تمثل الشحنة الأولى من المساعدات الغذائية المقدمة من دولة قطر إلى الجيش بالجمهورية اللبنانية الشقيقة. #قناhttps://t.co/ua40S9ywCS pic.twitter.com/pJgGwK8gwV — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) July 8, 2021

وأبدى الوزير القطري خلال الزيارة استعداد بلاده للمساعدة على حل الأزمات التي يعانيها لبنان.

كما جدد دعوة قطر لجميع الأطراف اللبنانية إلى تغليب المصلحة الوطنية، والإسراع في تشكيل حكومة جديدة من أجل إرساء الاستقرار في لبنان.

وتأتي التحركات القطرية في وقت يستمر فيه تعثر تشكيل الحكومة، وفي ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد.

وجراء خلافات بين عون والحريري، يعجز لبنان منذ أكثر من 7 أشهر عن تشكيل حكومة لتخلف حكومة تصريف الأعمال الراهنة، المستقيلة منذ 10 أغسطس/آب 2020، بعد 6 أيام من انفجار كارثي بمرفأ بيروت.

وتزيد أزمة تشكيل الحكومة الأوضاع سوءا في لبنان الذي يعاني أزمة اقتصادية حادة منذ نهاية 2019، مع هبوط يومي لسعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار، بالإضافة إلى انهيار القدرة الشرائية للسكان.