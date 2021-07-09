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سياسة|قطر

دعما للجيش اللبناني.. منحة قطرية تزن 70 طنا من المواد الغذائية تصل مطار بيروت

وصول طائرة من القوات الجوية الأميرية القطرية تمثل الشحنة الأولى من المساعدات الغذائية المقدمة إلى لبنان (قنا)
وصول طائرة من القوات الجوية الأميرية القطرية تمثل الشحنة الأولى من المساعدات الغذائية المقدمة إلى لبنان (قنا)
9/7/2021

أعلنت السفارة القطرية في بيروت عن وصول طائرة تابعة للقوات الجوية الأميرية القطرية إلى مطار بيروت محملة بمنحة تزن 70 طنا من المواد الغذائية مخصصة للجيش اللبناني.

وتأتي المنحة القطرية في إطار إعلان دولة قطر دعمها الجيش اللبناني بمواد غذائية شهريا لمدة عام.

وقال بيان للسفارة القطرية إنها تندرج ضمن دعم دولة قطر للبنان وشعبه للخروج من الأزمة الراهنة.

وكان وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أجرى، الثلاثاء الماضي، محادثات مع الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس البرلمان نبيه بري، ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، إضافة إلى قائد الجيش جوزيف عون.

وأبدى الوزير القطري خلال الزيارة استعداد بلاده للمساعدة على حل الأزمات التي يعانيها لبنان.

كما جدد دعوة قطر لجميع الأطراف اللبنانية إلى تغليب المصلحة الوطنية، والإسراع في تشكيل حكومة جديدة من أجل إرساء الاستقرار في لبنان.

وتأتي التحركات القطرية في وقت يستمر فيه تعثر تشكيل الحكومة، وفي ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد.

وجراء خلافات بين عون والحريري، يعجز لبنان منذ أكثر من 7 أشهر عن تشكيل حكومة لتخلف حكومة تصريف الأعمال الراهنة، المستقيلة منذ 10 أغسطس/آب 2020، بعد 6 أيام من انفجار كارثي بمرفأ بيروت.

وتزيد أزمة تشكيل الحكومة الأوضاع سوءا في لبنان الذي يعاني أزمة اقتصادية حادة منذ نهاية 2019، مع هبوط يومي لسعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار، بالإضافة إلى انهيار القدرة الشرائية للسكان.

المصدر : الجزيرة + وكالة الأنباء القطرية (قنا)

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