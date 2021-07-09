ارتفاع أسعار الأغذية حول العالم.. نذر أزمة وتوقع بتعرض 270 مليون نسمة لخطر الجوع هذا العام

حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أن ملايين البشر قد يعانون من نقص غذائي بسبب ارتفاع أسعار الغذاء.

وقال كبير الاقتصاديين في برنامج الأغذية العالمي عارف حسين إن عوامل الصراعات والمناخ وفيروس كورونا تدفع المزيد من البشر إلى الجوع والبؤس، مشيرا إلى أن رفع الأسعار تنضم إلى الثلاثي القاتل.

وأضاف حسين أنه "بالنسبة لأسرة تنفق بالفعل ثلثي دخلها على الطعام، فإن ارتفاع أسعار الطعام يسبب بالفعل مشكلة. تخيلوا ما يعنيه فقد جزء من الدخل أو فقده بالكامل بسبب كورونا".

وقد لاحظ خبراء برنامج الأغذية العالمي أن هناك زيادة ملحوظة في أسعار المواد الغذائية خصوصا في منطقة الشرق الأوسط.

ووفقا لمرصد السوق التابع لبرنامج الأغذية العالمي، فقد ارتفع متوسط سعر زيت الطهي في سوريا بنسبة 58% في الفترة من مارس/آذار إلى مايو/أيار مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة لها.

وفي لبنان الذي يعاني من أزمة اقتصادية حادة، ارتفع متوسط سعر دقيق القمح بنسبة 50% في الفترة نفسها وفق المصدر نفسه.

كما شهدت بلدان أفريقية مثل زيمبابوي وموزمبيق، وبلدان في أميركا الجنوبية مثل فنزويلا ارتفاعا في أسعار المواد الغذائية.

ويتوقع برنامج الأغذية العالمي أن يواجه 270 مليون نسمة الجوع الحاد أو يتعرضون بشدة لخطر الجوع في عام 2021 ويمثل ذلك زيادة بنسبة 40% مقارنة بالعام الماضي.