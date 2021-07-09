البث الحي
سياسي|سياسة|فلسطين

إصابة 126 فلسطينيا في مواجهات مع جيش الاحتلال بالضفة

الشبان الفلسطينيون تصدوا لقوات الاحتلال ورشقوها بالحجارة (الأناضول)
الشبان الفلسطينيون تصدوا لقوات الاحتلال ورشقوها بالحجارة (الأناضول)
9/7/2021

أصيب 126 فلسطينيا -اليوم الجمعة- بالرصاص الإسرائيلي وبحالات اختناق، خلال فعاليات منددة بالاستيطان في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

ذكر الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه الميدانية تعاملت مع 13 إصابة بالرصاص الحي، و32 إصابة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و73 حالة اختناق و8 إصابات بكسور ورضوض.

واتهم قوات الاحتلال باستهداف طواقمه بشكل مباشر مما أدى إلى إصابة مُسعف برصاصة معدنية في الصدر، نقل على إثرها للعلاج.

وأضاف الهلال أن إحدى سيارات الإسعاف استُهدِفت بقنبلة غاز وبالرصاص الحي.

ووفق شهود عيان، أطلقت قوات جيش الاحتلال الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع، تجاه مئات الفلسطينيين عقب صلاة الجمعة، بالقرب من جبل صَبيح في بلدة بيتا.

ورشق شبان فلسطينيون قوات الاحتلال الإسرائيلي بالحجارة، وأشعلوا النار في إطارات السيارات.

كما اندلعت مواجهات مماثلة في بلدة كفر قدّوم شرقي قلقيلية، وبيت دجن شرقي نابلس، وأصيب خلالها عشرات الفلسطينيين بالاختناق نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع.

وقمع الجيش الإسرائيلي وقفة منددة بالاستيطان، في منطقة "مَسافر يطّا" بمحافظة الخليل، جنوبي الضفة.

وقال شهود -لوكالة الأناضول- إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت الناشط الفلسطيني ضد الاستيطان نصر نواجعة، خلال تفريق الوقفة.

وتشير تقديرات إسرائيلية وفلسطينية إلى وجود نحو 650 ألف مستوطن يهودي في الضفة بما فيها القدس المحتلة، ويسكنون في 164 مستوطنة و116 بؤرة استيطانية.

المصدر : الجزيرة + الأناضول

حول هذه القصة

مئات الإصابات والاعتقالات.. قوات الاحتلال تقتحم ساحات الأقصى وتشتبك مع المتظاهرين بالضفة الغربية

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي “باب السلسلة” أحد أبواب المسجد الأقصى؛ حيث أطلقت الرصاص المعدني باتجاه المصلين، وذلك في أعقاب مسيرة انطلقت داخل ساحات المسجد؛ نصرة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم.

18/6/2021
المزيد من احتلال واستعمار

الجزائر: فرنسا ترفض تسليمنا خرائط تفجيراتها النووية في البلاد

صورة ملتقطة عام 1960 يظهر فيها مسؤولون فرنسيون يراقبون تجربة نووية في صحراء الجزائر (الفرنسية)

الهوية المقدسية.. صراع البقاء

الجيش الإسرائيلي يشن غارات جوية على قطاع غزة

غزة تتعرض باستمرار لقصف المقاتلات الإسرائيلية (الجزيرة)

بشار فقد عينه.. قصة فتى تختصر معاناة الفلسطينيين في مخيم قلنديا

بشار عليان قبل وبعد فقدان عينه اليمنى برصاص الاحتلال على حاجز قلنديا العسكري شمال غرب القدس المحتلة (مواقع التواصل)
الأكثر قراءة
logo

بعد الاجتماع المثير لمجلس الأمن.. تعرف على قصة سد النهضة وأهم الشركات والدول التي تموله

بكلمات مؤثرة داخل البرلمان.. نائبة بريطانية تطالب بتجريم الإساءة للنبي الكريم محمد

النائبة البريطانية ناز شاه تعتبر من متحدثي الصف الأول في حزب العمال (مواقع التواصل)

اغتيال رئيس هاييتي وحراسة النفط والقتال باليمن لحساب الإمارات.. مرتزقة كولومبيا جاهزون لكل مهمة مقابل المال

فنزويلا عرضت العام الماضي وثائق ومعدات لمرتزقة من كولومبيا تتهمهم بمحاولة الإطاحة برئيس البلاد (رويترز)

ردا على المطالبات بإصلاحه.. الجيش السوداني يصدر بيانا قويا ثم يسحبه

الجيش السوداني كثف وجوده على الحدود مع إثيوبيا في ظل توتر العلاقات بين البلدين (الصحافة السودانية)