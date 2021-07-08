بعد تحذيرات حسان دياب.. مساع غربية لحل أزمة الحكومة اللبنانية عن طريق الرياض

تتوجه السفيرتان الأميركية والفرنسية إلى العاصمة السعودية الرياض لبحث الوضع اللبناني مع المسؤولين السعوديين، بعد تحذيرات رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب من "زوال لبنان" إثر تعثر تشكيل الحكومة منذ 8 أشهر.

وقال بيان للسفارة الأميركية بلبنان، إن السفيرة دوروثي شِيا ستبحث خطورة الوضع في لبنان وستؤكد على أهمية تقديم المساعدة الإنسانية للشعب اللبناني وزيادة الدعم للجيش.

وأضاف البيان أن شيا ستواصل العمل على تطوير الإستراتيجية الدبلوماسية للولايات المتحدة وفرنسا والسعودية بخصوص لبنان والتي تركز على ضرورة تشكيل الحكومة وإجراء الإصلاحات.

من جهتها، قالت السفارة الفرنسية بلبنان إن السفيرة آن غرِيو ستعرب عن رغبة باريس وواشنطن في العمل مع شركائهما الإقليميين والدوليين للضغط على المسؤولين عن تعطيل تشكيل الحكومة اللبنانية.

وكان وزير الخارجية القطري أجرى قبل يومين محادثات مع رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، إضافة إلى قائد الجيش جوزيف عون.

كما أعلن الوزير القطري دعم الجيش اللبناني بـ70 طنا من المواد الغذائية شهريا لمدة عام.

ويعود لبنان إلى واجهة الاهتمام العربي والدولي مع توالي التحذيرات من اقتراب لحظة "الارتطام الكبير" إثر بلوغ الأزمات السياسية والاقتصادية والمعيشية ذروة غير معهودة بتاريخ البلاد، مما وضع اللبنانيين على "شفير الكارثة" وفق تعبير رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب.

وبعد مضي نحو 9 أشهر على تكليف سعد الحريري بتأليف الحكومة من دون أن ينجح بمهمته التي اندرجت تحت غطاء المبادرة الفرنسية نتيجة تعاظم الخلافات بينه وبين رئيس الجمهورية ميشال عون، حذر دياب أمام مجموعة من السفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية مما سماه "زوال لبنان" داعيا للإسراع في تشكيل الحكومة.