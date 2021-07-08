بعد الانفجار الذي وقع بميناء جبل علي.. دبي تفتح تحقيقا موسعا في حريق السفينة وبيانات ملاحية تظهر خريطة حركتها

أعلن في دبي عن فتح تحقيق في أسباب انفجار تسبّب بحريق على متن سفينة حاويات تحمل مواد قابلة للاشتعال في أحد أكثر الموانئ ازدحاما، تردّد صداه في أرجاء المدينة الخليجية وأحدث أضرارا، لكنه لم يسفر عن إصابات أو وفيات.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي إن ميناء "جبل علي" أعلن عن البدء في تحقيق موسع ومكثّف حول سبب الحريق الذي اندلع ليلة أمس الأربعاء والظروف المحيطة به، وذلك مع استمرار عمليات الميناء بشكل اعتيادي ودون تعطيل لجدولها الزمني، وفق ما يقوله المكتب.

وكان المكتب الإعلامي لحكومة دبي قال -في وقت سابق- إن الحريق نجم عن انفجار على متن سفينة بميناء "جبل علي" في دبي.

وفي وقت سابق قال القائد العام لشرطة دبي الفريق عبد الله خليفة المري إن حريقا اندلع بسفينة على الرصيف الـ14 بميناء "جبل علي"، وكانت تحمل على متنها مواد قابلة للاشتعال.

وأكد المري -في تصريحات لتلفزيون دبي- أنه تمت السيطرة على الحريق ولا توجد وفيات أو إصابات.

قوة الانفجار

من جهتها، ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" (Associated Press) أن قوة الانفجار أدت إلى اهتزاز العديد من المنازل في المدينة، وأن دوي الانفجار سُمع على بعد 25 كيلومترا من الميناء.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن الانفجار كان قويا وسمع في أرجاء المدينة، ونقلت عن 3 أشخاص على الأقل في محيط منطقة جبل علي قولهم إن الانفجار أدى لاهتزاز أبواب وزجاج شققهم ومنازلهم في جنوب دبي.

الأجهزة المعنية تسيطر بكفاءة عالية على المرحلة الأخيرة من حريق اندلع في حاوية على متن سفينة تستعد للرسو على أحد أرصفة ميناء جبل علي، بعيداً عن الخط الملاحي الرئيسي للميناء دون حدوث أي إصابات أو وفيات. pic.twitter.com/SycrtY0PQA — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) July 7, 2021

وقال مراسل وكالة رويترز إن عربتي إطفاء وسيارات طوارئ أخرى شوهدت تتجه إلى الجنوب من دبي، على الطريق الرئيسي المؤدي إلى أبوظبي.

بيانات ملاحية

وأظهرت بيانات ملاحية للحريق -الذي اندلع في ميناء "جبل علي" بالإمارات- اسم السفينة وخريطة تحركها.

ووفقا للبيانات، فإن السفينة تدعى "اوشن تريدر" (Ocean Trader)، وترفع علم جزر القمر ووصلت إلى ميناء "جبل علي" في الأول من يونيو/حزيران الماضي، وهي مخصصة لنقل حاويات، وتتبع لشركة "إنزو شيب شارتر المحدودة" (INZU SHIP CHARTER LLC) الإماراتية والتي يقع مقرها في منطقة القصيص الصناعية بدبي.

كما تظهر البيانات، تحركات السفينة خارج الميناء في المنطقة المقابلة له ثم عودتها مرة أخرى في العاشر من يونيو/حزيران للميناء، ثم خروجها في السادس من يوليو/تموز الجاري، وعودتها مرة أخرى للميناء في السابع من يوليو/تموز عند الساعة 10:20 مساء، أي قبل الانفجار بعدة ساعات.

كما أوضحت البيانات توقفها في محطة الحاويات رقم 1 مكان حدوث الانفجار.

ميناء جبل علي

وميناء "جبل علي" يبعد 30 كيلومترا عن وسط مدينة دبي باتجاه الغرب نحو العاصمة أبوظبي، ويعد الأبرز في الإمارات، وأحد أهم موانئ المنطقة وأكثرها تطورا.

وتتخذ 8 آلاف شركة من المنطقة الحرة بجبل علي مقرا لها، وقد أسهمت هذه المنطقة بنحو 23% من الناتج المحلي الإجمالي لدبي العام الماضي 2020، وهي أكبر منطقة تجارية في الشرق الأوسط.

وتأسس الميناء عام 1979، وتبلغ مساحته 47.1 كيلو مترا مربعا، ويضم أكثر من 180 خطا ملاحيا و80 خدمة أسبوعية مرتبطة مع 150 ميناء حول العالم.

وتبلغ سعة الميناء 22.4 مليون حاوية، وخضع لتطوير على 3 مراحل، وشمل ذلك تعميق الميناء وإضافة أرصفة ومعدات جديدة.