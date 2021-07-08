بحثا سبل تطوير علاقات البلدين.. مسؤول إماراتي يستقبل القائم بالأعمال في سفارة إيران

استقبل الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الوزراء الإماراتي وزير شؤون الرئاسة، الأربعاء في مكتبه، القائمَ بالأعمال في السفارة الإيرانية بالإمارات سيد محمد حسيني.

وقالت وكالة أنباء الإمارات إنه جرى خلال اللقاء "استعراض عدد من مجالات التعاون المشتركة وسبل تطويرها، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين إلى جانب بحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك".

وجرت عدة لقاءات خلال الفترة الماضية بين مسؤولين بارزين من البلدين، من بينها لقاء بين وزيري خارجيتي البلدين في أغسطس/آب الماضي عبر تقنية "الفيديو كنفرنس"، بحثا خلاله العلاقات الثنائية بين طهران وأبو ظبي والمستجدات في المنطقة، وأكدا استعداد البلدين لتعزيز التعاون بينهما في مختلف المجالات وفقا لوزارة الخارجية الإيرانية، في حين ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن الوزيرين بحثا مستجدات جائحة فيروس كورونا وتعزيز التعاون الدولي لتجاوز تداعياته.