على خلفية عملية زعترة.. قوات الاحتلال تفجّر منزل الأسير منتصر شلبي

نابلس– فجّرت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزل الأسير الفلسطيني منتصر شلبي في بلدة ترمسعيا بين مدينتي نابلس ورام الله وسط الضفة الغربية، وذلك بعد ساعات من مداهمته ومحاصرته.

وأفاد مراسل الجزيرة سمير أبو شمالة بأن قوات الاحتلال قامت بتفخيخ ونسف منزل الأسير شلبي للمرة الثانية خلال ساعتين للتأكد من تدميره بالكامل، وانسحبت عقب صدامات مع الأهالي.

وتتهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي شلبي بتنفيذ "عملية زعترة" مطلع مايو/أيار الماضي عند حاجز زعترة جنوب مدينة نابلس والتي أدت لمقتل مستوطن إسرائيلي وإصابة اثنين بجراح مختلفة بينما أصيب شلبي برصاص أحد الجنود واعتقل بعد مطاردته لعدة أيام.

The bombing of Montaser Shalabi's house, the Palestinian prisoner from Turmusayya. #منتصر_شلبي pic.twitter.com/vefusquMPN

— #SaveSilwan 𓂆 (@falastiniya_) July 8, 2021