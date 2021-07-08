أنشأه ترامب لدعم التطبيع.. موقع إسرائيلي: بايدن يجمد صندوق أبراهام الاستثماري

نقل موقع غلوبس (Globes) الاقتصادي الإسرائيلي عن مصادر أميركية وإسرائيلية أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن جمّدت صندوق أبراهام الاستثماري إلى أجل غير مسمى، بعد أن أنشأته إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب لدعم عملية التطبيع بين إسرائيل ودول عربية.

وقد أنشئ الصندوق في وقت مبكر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي بعد توقيع اتفاقات تطبيع بين إسرائيل ودول عربية، وفي غضون 3 أشهر فحصت مئات الطلبات لتمويل مشاريع في دول مختلفة، بما في ذلك إسرائيل.

ووافق الصندوق على أكثر من 12 مشروعا في مجالات الطاقة والتكنولوجيا المالية، وكان من المقرر أن يضخ الصندوق بحسب بيانه التأسيسي ما يزيد على 3 مليارات دولار في سوق الاستثمار التنموي للقطاع الخاص بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي وتشجيع الازدهار في الشرق الأوسط.

وبانتخاب جو بايدن أُوقِفَ نشاط الصندوق، إذ استقال مديره أرييه لايتستون الذي عيّنه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، ولم يعين أحد خلفا له من قبل إدارة بايدن.

ووقّعت إسرائيل العام الماضي اتفاقيات سلام مع الإمارات والبحرين والمغرب والسودان، فيما عرفت اتفاقية السلام مع الإمارات والبحرين بـ"اتفاقات أبراهام".