كورونا.. جونسون يتعهد بالمضي في تخفيف القيود وتونس تتلقى مساعدة قطرية لكبح جماح الإصابات القياسية

تعهد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بالمضي قدما في خطته لتخفيف القيود المفروضة بسبب جائحة فيروس كورونا، في التاسع عشر من الشهر الجاري، كما أعلنت تونس عن إرسال قطر لمستشفيين ميدانيين لدعم جهود السلطات في مكافحة انتشار الفيروس الذي يسجل أرقاما قياسية في البلاد.

وأقر جونسون بأن الوباء "بعيد جدا عن النهاية"، لكنه اقترح أن يكون رفع القيود هذا الشهر، وإلا لن تُرفَع الضوابط أبدا، مشيرا إلى ضرورة الاستفادة من نشر اللقاح وفترة العطلات المدرسية والطقس الجيد.

وتثير سلالة الفيروس المتحور الهندي دلتا التي تنتشر في البلاد قلق بعض البريطانيين الذين يرون أنه من المبكر تخفيف جميع القيود، كما انتقد حزب العمال المعارض خطة رئيس الوزراء، واصفا إياها بـ"المغامرة"، وطالب بالحفاظ على ارتداء الأقنعة.

وقال زعيم الحزب كير ستارمر "إن التخلص من جميع وسائل الحماية في نفس الوقت الذي ما يزال فيه معدل الإصابة في ارتفاع هو أمر طائش… نحن بحاجة إلى نهج متوازن، نحتاج إلى الحفاظ على وسائل الحماية الرئيسية كما هي، بما في ذلك الأقنعة، وبما في ذلك التهوية".

من جهته، قال رئيس مجلس الجمعية الطبية البريطانية دكتور تشاند ناجبول، إنه "من دواعي القلق الشديد" أن يقرر جونسون "أن يتخذ مثل هذا القرار" على الرغم من التحذيرات من ارتفاع حالات دخول المستشفى والوفيات.

وكانت الكثير من الشركات المغلقة بسبب كورونا قد رحبت بفرصة إعادة فتح أبوابها، لكن الأطباء أثاروا مخاوف من ارتفاع حالات دخول المستشفيات، كما حذرت الجمعيات الخيرية من الخطر المتزايد.

وستنتهي القيود المفروضة على الاتصال الاجتماعي وقاعدة "متر واحد زائد" بشأن التباعد وسيسمح بإعادة فتح النوادي الليلية، ولن يُطلب من الأشخاص العمل من المنزل بعد الآن، وسينتهي الشرط القانوني لارتداء الأقنعة، على الرغم من أن استخدامها سيُنصح به في "الأماكن المغلقة والمزدحمة".

كما سيتم اتخاذ قرار يوم الاثنين بشأن ما إذا كان سيتم المضي قدما في المقترحات برفع الحظر 19 يوليو/تموز الجاري، لكن جونسون أشار بقوة إلى أنه سيمضي قدما كما هو مخطط له.

من جهة ثانية، أكد وزير التعليم البريطاني جافن ويليامسون أن استخدام الفقاعات في المدارس والجامعات سوف ينتهي قريبا مع تخفيف البلاد للقيود المفروضة بسبب كورونا.

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن الوزير أبلغ أعضاء البرلمان أنه اعتبارا من 16 أغسطس/آب، فإن التلاميذ سوف يحتاجون فقط للعزل الذاتي في حال كانت نتائج فحصهم لكورونا إيجابية.

وتأتي تصريحاته في أعقاب وصول غياب التلاميذ بسبب كورونا بالمدارس في إنجلترا لمستوى قياسي جديد منذ عودة الدراسة بالكامل في مارس/آذار الماضي.

وقال وزير التعليم إن "بعض الإجراءات الوقائية" -مثل التدابير الصحية والتهوية- ستظل سارية خلال فصل الخريف.

مستشفيات قطرية لتونس

أعلنت تونس، أمس الثلاثاء، عن قرب استلامها هبة من دولة قطر تتمثل في مستشفيين ميدانيين كبيرين وبعثة طبية لدعم جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ويستمر في تونس انتشار العدوى بالفيروس بنسق مرتفع مع تسجيل أرقام قياسية، وأعلنت السلطات قبل أيام أن الوضع خطير في البلاد، مشددة على ضرورة تطبيق البروتوكولات الصحية من تباعد جسدي وارتداء الكمامة.

وقال مساعد رئيس البرلمان التونسي المكلف بالإعلام والاتصال، ماهر مذيوب، في مؤتمر صحفي بمقر البرلمان، إنه ستصل تونس الجمعة المقبل طائرة قطرية وهبة أميرية من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تحمل مستشفيين ميدانيين كبيرين.

وأضاف أن الهبة تشمل أيضا 50 إطارا طبيا قطريا من أجل التعامل مع هذه المستشفيات وتركيبها خلال 24 ساعة، بما سيعزز الجانب اللوجستي في طاقة استيعاب وإيواء المرضى، على أن يكون تحديد الأرض التي ستقام عليها هذه الهبة من اختصاص السلطات الصحية التونسية.

وفي أستراليا، أعلنت السلطات الأربعاء أن الإغلاق المفروض منذ نهاية يونيو/حزيران في سيدني جنوب شرق البلاد سيمدد لأسبوع واحد على الأقل، في مواجهة تجدد انتشار الوباء.

ويمنع على سكان المدينة، البالغ تعدادها 5 ملايين نسمة، منذ 26 يونيو/حزيران الخروج من منازلهم في محاولة لاحتواء انتشار متحورة دلتا من فيروس كورونا شديدة العدوى.

وقد فرض الإجراء مدة أسبوعين إلا أنه مدد الأربعاء 7 أيام إضافية على الأقل، أي أن الإغلاق سيستمر حتى 16 يوليو/تموز الجاري على أقرب تقدير.