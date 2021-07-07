مسلحون مجهولون يغتالون رئيس هاييتي في منزله

اغتيل رئيس هاييتي جوفينيل مويس، اليوم الأربعاء، في منزله على أيدي مجموعة مسلحة تضم أجانب، حسبما أعلن رئيس الوزراء الانتقالي كلود جوزيف.

ويتولى رئيس الوزراء الانتقالي الآن مهام قيادة البلد. وقد أصيبت زوجة الرئيس في الهجوم ونقلت إلى المستشفى، بحسب جوزيف الذي دعا المواطنين إلى الهدوء، مؤكدا أن الشرطة والجيش سيضمنان النظام.

واستلم مويس (53 عاما) السلطة في فبراير/شباط 2017، بعد تنحي سلفه ميشيل مارتيلي.

وكانت الفترة التي قضاها مويس في السلطة صعبة حيث واجه اتهامات بالفساد، وتعرض لموجات من الاحتجاجات العنيفة المناهضة للحكومة في كثير من الأحيان.

وفي وقت سابق من هذا العام، كانت هناك احتجاجات واسعة النطاق في العاصمة بورت أوبرانس ومدن أخرى، حيث طالب المحتجون باستقالته.