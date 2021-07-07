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سياسة|الولايات المتحدة الأميركية

بعد 6 أشهر على الهجوم.. بايدن يدعو الكونغرس إلى التحقيق "بشجاعة" في أحداث الكابيتول

اقتحم مئات من أنصار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب مبنى الكونغرس وزرعوا الفوضى وقُتل في الهجوم 5 أشخاص من بينهم شرطي

بايدن دعا أعضاء الكونغرس إلى انتفاضة ضد العوامل التي أدت للهجوم على مقر الكونغرس (الفرنسية)
بايدن دعا أعضاء الكونغرس إلى انتفاضة ضد العوامل التي أدت للهجوم على مقر الكونغرس (الفرنسية)
7/7/2021

في ذكرى مرور 6 أشهر على هجوم شنه أنصار للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب على مبنى الكونغرس (الكابيتول) في واشنطن؛ دعا جو بايدن الكونغرس إلى التحقيق "بشجاعة" بهذا "الهجوم العنيف" منددا بـ"أزمة وجودية" للديمقراطية.

وقال الرئيس الأميركي -في بيان- "حتى خلال حرب الانفصال لم يقتحم يوما متمردون مبنى الكابيتول حصن نظامنا الديمقراطي، لكن قبل 6 أشهر فعلوا ذلك". ورأى أن هجوم السادس من يناير/كانون الثاني الماضي "ليس احتجاجا بل فوضى".

ودعا بايدن في البيان إلى "الاستمرار بالعمل من أجل حماية الديمقراطية والمحافظة عليها"، وحث من وصفهم بـ"أصحاب النوايا الحسنة والشجاعة" على الانتفاض ضد الحقد والأكاذيب والتطرف التي أدت إلى هذا الهجوم العنيف.

عدد من أنصار ترامب داخل مبنى الكابيتول عقب اقتحامه في السادس من يناير/كانون الثاني الماضي (الأوروبية)

ورأى الرئيس الأميركي أنه من الضروري "تحديد ما حصل حتى نتذكره" دوما.

وأضاف أن ذلك يتطلب أن يعمل الديمقراطيون والجمهوريون والمستقلون معا باسم المصلحة العامة لـ"إعادة اللياقة والكرامة واحترام دولة القانون".

وأعلنت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي في يونيو/حزيران الماضي تشكيل لجنة خاصة حول الهجوم على مقر الكونغرس بعدما عطل الجمهوريون تشكيل لجنة تحقيق مستقلة على غرار تلك التي أنشئت بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001. ورأى الجمهوريون أن التحقيقات البرلمانية الجارية وجهود الشرطة كافية في هذا المجال.

وتملك هذه اللجنة البرلمانية الخاصة -التي من شأنها ضم كل التحقيقات البرلمانية التي بوشرت بهذا الخصوص- صلاحية استدعاء شهود والمطالبة بالحصول على وثائق. وهي مؤلفة من نواب، وقد ينظر إليها على أنها أقل انحيازا.

وفي السادس من يناير/كانون الثاني الماضي، تجمع آلاف من مؤيدي دونالد ترامب في محيط الكونغرس الأميركي بعد خطاب ألقاه، وقد حثهم ترامب -الذي كان لا يزال في البيت الأبيض- على منع مجلس النواب من المصادقة على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأميركية.

واقتحم مئات منهم بعد ذلك المبنى وزرعوا الفوضى، وقُتل في الهجوم 5 أشخاص من بينهم شرطي.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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