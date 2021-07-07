بعد وقف السفر بين السعودية والإمارات.. جهود لإعادة آلاف المصريين العالقين في أبو ظبي

قالت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم إن "الوزارة تعمل على مساعدة المصريين العالقين في الإمارات، بسبب قرار السعودية تعليق السفر من وإلى الإمارات جراء فيروس كورونا".

وأكدت الوزيرة، في بيان، أنها تعمل على تيسير عودة المواطنين المصريين العالقين بالإمارات والراغبين في العودة إلى وطنهم، بعدما كانوا في طريقهم إلى السعودية عبر رحلات ترانزيت في الإمارات.

وأضافت نبيلة مكرم أن الوزارة أطلقت نداء للمصريين العالقين في الإمارات الراغبين في العودة إلى مصر بسرعة التسجيل في استمارة البيان التي نشرتها الوزارة اليوم الأربعاء.

وأوضحت أن المملكة العربية السعودية لم تحدد موعد فتح المجال الجوي مرة أخرى، وحتى الآن هناك 1260 مصريًا راغبًا في العودة إلى مصر مرة أخرى سجلوا بياناتهم.

وطالبت المواطنين العالقين في الإمارات بعدم الاعتداد بأي معلومات غير دقيقة تصدر في هذا الشأن من جهات غير رسمية، بما قد يعرضهم لأي ضرر.

عمرو أديب: المصريين اللي كانوا رايحين السعودية عبر الإمارات احتجزوا بالآلاف بعد ما السعودية منعت الدخول من الإمارات.. (وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم تتحدث عن حل الأزمة)#الحكاية#MBCMASR

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وكان مئات المصريين العاملين في السعودية وجدوا أنفسهم عالقين في دبي بعدما منعت السلطات السفر من وإلى الإمارات وإثيوبيا وفيتنام وأفغانستان بسبب مخاوف تتعلق بفيروس كورونا.

واختار هؤلاء قضاء الحجر الصحي في الإمارات ومن ثم الذهاب إلى المملكة، إذ لا يزال الطيران بين مصر والسعودية مغلقا.

وفي مقاطع مصورة، ناشد العاملون الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والمسؤولين لإيجاد حل لأزمتهم بعد أن نفدت أموالهم.

والسبت الماضي أعلنت السعودية تعليق السفر من وإلى 3 دول بينها الإمارات، ومنع دخول أراضيها للقادمين من أفغانستان، بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا.

وفي الأيام الأخيرة شهدت الإمارات ارتفاعا لافتا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، إذ سجلت حتى الأحد الماضي نحو 639 ألفا و476 إصابة، بينها 1834 وفاة، و617 ألفا و767 حالة تعاف.