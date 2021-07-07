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سياسة|إثيوبيا

في اتصال مع آبي أحمد.. بلينكن يؤكد ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار ووصول آمن للمساعدات في تيغراي

شاحنات دولية تحمل المواد الغذائية لضحايا حرب تيغراي متوقفة بعد إغلاق نقاط التفتيش المؤدية إلى منطقة تيغراي (رويترز)
شاحنات دولية تحمل المواد الغذائية لضحايا حرب تيغراي متوقفة بعد إغلاق نقاط التفتيش المؤدية إلى منطقة تيغراي (رويترز)
7/7/2021

طالب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد -في اتصال هاتفي أمس الثلاثاء- بضمان وصول "كامل وآمن" لطواقم الإغاثة والمساعدات الإنسانية إلى تيغراي، الإقليم الواقع في شمال البلاد والغارق في الحرب منذ 8 أشهر.

وقالت الخارجية الأميركية -في بيان- إن بلينكن شدد على ضرورة التزام جميع أطراف النزاع بوقف إطلاق نار فوري وغير محدود ومتفاوض عليه.

وحث بلينكن رئيسَ الوزراء الإثيوبي على الالتزام بالخطوات التي حددها مجلس الأمن بما في ذلك الانسحاب الكامل للقوات الإريترية وقوات إقليم أمهرة من تيغراي، ووصول المساعدات إلى سكان تيغراي دون عوائق، والتأكيد على أنه لن يتم تغيير الحدود الداخلية أو الخارجية لإثيوبيا بالقوة أو بما يتعارض مع الدستور.

وكان آبي أحمد -الحائز على جائزة نوبل للسلام عام 2019- لقد أرسل الجيش الفدرالي إلى تيغراي في مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي لاعتقال قادة "جبهة تحرير شعب تيغراي" (الحزب الحاكم في الإقليم آنذاك) ونزع سلاحها.

وأعلن آبي أحمد النصر بعد أسابيع من استيلاء القوات الفدرالية على عاصمة الإقليم ميكيلي، ولكن بعد بضعة أشهر أعادت قوات الجبهة تجميع صفوفها وشنّت هجوما مضادا واسع النطاق سمح لهم باستعادة ميكيلي وتأكيد سيطرتهم على غالبية الإقليم.

وإثر خسارة قواتها السيطرة على ميكيلي أعلنت أديس أبابا وقفا لإطلاق النار من جانب واحد، رفضته الجبهة في بادئ الأمر قبل أن تعلن -الأحد الماضي- موافقتها على "وقف إطلاق النار من حيث المبدأ" بشرط أن تنسحب من تيغراي القوات الإريترية وقوات إقليم أمهرة التي تدعم الجيش الإثيوبي.

وأسفر القتال في الإقليم عن مقتل الآلاف وتشريد نحو مليوني شخص ووضع مئات الآلاف على شفا المجاعة.

المصدر : الجزيرة

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