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سياسة|السعودية

إيران: هناك تقدم إيجابي بالمحادثات مع السعودية وبعض الخلافات المعقدة تتطلب وقتا للحل

طهران تقول إن التفاوض مع السعودية جاء من مبدأ الالتزام بأولوية الحوار مع دول الجوار (غيتي)
طهران تقول إن التفاوض مع السعودية جاء من مبدأ الالتزام بأولوية الحوار مع دول الجوار (غيتي)
6/7/2021-|آخر تحديث: 6/7/202103:28 PM (مكة المكرمة)

قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي إن الحوار مع السعودية يشهد تقدما إيجابيا، وإن الخلافات نوقشت في أجواء ودية، مشيرا إلى أن بعض الخلافات معقدة وقد تحتاج وقتا لحلها.

وأضاف ربيعي -في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء- أن التفاوض مع السعودية جاء من مبدأ التزام طهران بأولوية الحوار مع دول الجوار، وأن المفاوضات ستتواصل بين البلدين لإزالة الخلافات.

وقال "ندرك أن تسوية بعض الخلافات تأخذ وقتا أطول، ونحن ملتزمون بمواصلة هذه المفاوضات على أساس حسن النية المتبادلة، لتقليل الخلافات قدر الإمكان وضمان مصالح البلدين".

وتابع ربيعي "هذه السياسة تعتبر سياستنا الجوهرية للتعامل مع دول الجوار، ونؤكد أن التعاون الإقليمي في المنطقة سيؤدي إلى ضمان أمنها حتى لا يسمح لأطراف أخرى بأن تستغل الوضع فيها".

المصدر : الجزيرة + وكالات

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