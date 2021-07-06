قالت إن الوقت حان لتتخذ واشنطن قرارها.. طهران: الحكومة المقبلة ستلتزم بأي اتفاق نووي تتوصل إليه الحالية

أعلنت الخارجية الإيرانية أن مواقف طهران من الاتفاق النووي ورفعِ العقوبات، مبدئية ولا تتغير بتغير الحكومات، في حين دعا قادة فرنسا وألمانيا والصين إلى اغتنام الفرصة للتوصل إلى اتفاق.

وقال متحدث باسم الحكومة الإيرانية إن الحكومة المقبلة ستلتزم بأي اتفاق تتوصل إليه الحالية، وإن أي قرار بشأن الاتفاق النووي يتخذ في مجلس الأمن القومي وبناء على أسس يضعها المرشد.

وأضاف أنه لم يحدث تغيير في الفريق الإيراني المفاوض، وحان الوقت كي تتخذ واشنطن قرارها.

ومن جانبه قال المتحدث باسم الخارجية سعيد خطيب زاده إن مفاوضات فيينا حققت تقدما، ولكن هناك قضايا تحتاج إلى اتخاذ قرار من بقية الأطراف، بخاصة الولايات المتحدة.

وشدد خطيب زاده على أن بلاده لا تستعجل التوصل إلى اتفاق، لكنها لن تسمح للمفاوضات بأن تتحول إلى مفاوضات استنزافية.

تصريحات أوروبية

من جانبه، قال مسؤول أوروبي رفيع للجزيرة إن المفاوضات بشأن الاتفاق النووي مع إيران لا يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية، وإن الوقت ليس في مصلحة أطراف هذه المفاوضات.

وأشار هذا المسؤول إلى أن جوانب أساسية في الاتفاق لا تزال قيد النقاش، منها مطالبة إيران بالتنصيص على ضمانات في حال انسحاب أحد الأطراف، ولكنه أكد أن من الصعب تقديم ضمانات سياسية وقانونية لطهران.

كما أوضح أن إيران أدركت صعوبة المطالبة بتعويضات عن الخسائر الاقتصادية التي لحقت بها جراء إلغاء العقود التجارية مع الشركات الأجنبية.

ورأى المسؤول الأوروبي أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لديها "إرادة صادقة" في التوصل إلى اتفاق ضمن حدود معينة، ولكن ليس بأي ثمن.

وعن المواقف الإقليمية، قال المصدر ذاته إن السعودية تخلّت تماما عن معارضة فكرة عودة الولايات المتحدة للاتفاق، في حين لا تزال إسرائيل تبدي تحفظا واضحا بشأنه.

اغتنام الفرصة

في سياق مواز، قالت الرئاسة الفرنسية إن قادة فرنسا وألمانيا والصين ناقشوا، في اجتماع عبر الفيديو، آخر تطورات الملف النووي الإيراني، فضلا عن ملفات أخرى مشتركة.

وكان مصدر بالرئاسة الفرنسية قد قال إن القادة دعوا جميع الأطراف المشاركة في مفاوضات فيينا، بشأن برنامج إيران النووي، إلى اغتنام الفرصة التي تتيحها تلك المفاوضات للتوصل إلى اتفاق.

من جانبها، قالت وزيرة الخارجية الإسبانية، أرانتشا غونزاليس لايا، إن الدول الأعضاء بمبادرة ستوكهولم تنتظر تحقيق تقدم واضح في المفاوضات النووية الإيرانية.

وأكدت الوزيرة أن التوصل إلى اتفاق لن يكون إلا بالمفاوضات، وأن دول المبادرة تنتظر من واشنطن عودة كاملة لهذه المفاوضات، وأن هذه الدول تأمل التوصل إلى اتفاق قبل كل شيء.