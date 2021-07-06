الملء الثاني لسد النهضة.. مواقع التواصل تفيض بغضب المصريين والأمل في حل عسكري

القاهرة – بين اليأس والأمل فاضت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بتفاعل النشطاء والمغردين حول إعلان السلطات المصرية مساء أمس الاثنين أن إثيوبيا أبلغتها رسميا بأنها بدأت الملء الثاني لبحيرة سد النهضة الذي يخشى المصريون من تأثيره السلبي على حقوقهم التاريخية في مياه نهر النيل.

وسيطرت وسوم "سد النهضة" و"الملء الثاني" و"Nile" و"ادعم القرار المصري" على قائمة الأعلى تداولا في موقع تويتر للتغريدات القصيرة منذ انتشار الخبر ليلة أمس.

وكان المتحدث الرسمي لوزارة الري المصرية قد أعلن أن وزير الري محمد عبد العاطي تلقى إخطارا رسميا من نظيره الإثيوبي سيليشي بقلي لإبلاغه ببدء الملء الثاني لسد النهضة، موضحا أن الوزير المصري رد على نظيره الإثيوبي في خطاب رسمي برفض مصر القاطع لهذا الإجراء الأحادي.

غضب وتفويض

الغضب الشديد كان رد الفعل الأول لأغلب رواد موقع التواصل الاجتماعي في مصر بسبب إصرار إثيوبيا على المضي قدما في "الإضرار بمقدرات الشعب المصري"، بحسب وصفهم.

وأشار رواد مواقع التواصل إلى أن إثيوبيا بهذا الفعل أنهت بيدها طريق المفاوضات، ولم يعد أمام مصر سوى طريق واحد للتعامل مع "الغطرسة الإثيوبية" وهو الحل العسكري بتوجيه ضربة لسد النهضة.

ودعا مغردون وإعلاميون مقربون من السلطة إلى ضرورة التحرك العسكري قبل اكتمال الملء الثاني، وأعلنوا تفويضهم للقيادة السياسية والعسكرية لاتخاذ ما تراه مناسبا في هذا الصدد، مؤكدين ثقتهم في القيادة المصرية.

نفد صبرها ، وقطعا لن تقبل بسياسة الأمر الواقع ، لقد فوض المصريون قيادتهم السياسيه والعسكريه بإتخاذ ماتراه من خيارات ، والشعب كله صفا واحدا خلف قيادته التي يثق فيها ويدعم قراراتها — مصطفى بكري (@BakryMP) July 5, 2021

اثيوبيا تقوم بفعل مستفز وغير قانوني وأناني ويخالف المواثيق الدولية وحتى الانسانية ..النيل شريان #مصر ومن يهدد بقطع شريانك يجب أن تقطع عنقه…كل دول النيل يجب أن تساند مصر وتؤدب اثيوبيا #سد_النهضة — مفكر مستقل (@Baitak6) July 6, 2021

انا عايز لو تحركنا وضربنا سد النهضة مانضربوش هو بس فيه سدود تانية علي النيل بالمرة بقي نضربها العلقة لازم تبقي كاملة من مجانيه أصله مش حاتتكرر تاني #سد_النهضه — mahmed (@mahmedmahmed888) July 6, 2021

لماذا تجرأت أثيوبيا بهذا الوقت بالذات؟ أين كانت شجاعتها فيما مضى؟ وما هو سبب تراخي مصر؟ .. العبث بنهر النيل يهدد الأمن المائي والغذائي لدولة مصر ومن أبسط حقوقها إستخدام القوة! #سد_النهضه — واحد من الناس ! (@KeNt_977) July 6, 2021

لحظة الحقيقة

في المقابل، ورغم اتفاقهم على أن قضية سد النهضة هي القضية الوحيدة تقريبا التي يلتف حولها الشعب المصري فإن السجال بين مؤيدي النظام ومعارضيه لم يتوقف بشأن حقيقة موقف النظام تجاه سد النهضة.

ودعا نشطاء ومعارضون النظام المصري والقوات المسلحة لأخذ موقف صارم من قيام إثيوبيا بالملء الثاني منفردة، مؤكدين على التأثير الخطير للسد على مقدرات البلاد ومستقبلها، ومعتبرين أن لحظة الحقيقة قد حانت كي تتحول التهديدات السابقة إلى تحرك حقيقي.

لكن دعوة هؤلاء لم تخل من السخرية والتأكيد على يأسهم من قيام النظام بأي رد فعل حقيقي، بعد أن وقع بيده على الاتفاق الذي سمح لإثيوبيا بالوصول إلى هذه المرحلة.

وفي 23 مارس/آذار 2015 وقع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتفاقية إعلان مبادئ مع الخرطوم وأدبس أبابا بشأن سد النهضة، ويقول معارضون إن هذه الاتفاقية أعطت الشرعية القانونية لسد النهضة وهي التي تستند عليها إثيوبيا في المفاوضات حاليا، فيما يقول النظام المصري إن الاتفاقية مهمة للمفاوض المصري كونها نصت على عدم الإضرار بأي طرف عند بناء السد وتشغيله.

🔴حان وقت إثبات إن اللي عايز يجرب يقرب

و مياه النيل خط أحمر

وإنكم جيش ولاؤه لمصر فقط#مصر_مش_بخير #الملء_الثاني#سد_النهضه — Haytham Abokhalil هيثم أبوخليل (@haythamabokhal1) July 5, 2021

بدأت إثيوبيا الملء الثاني. أخطرت مصر رسميا بهذا.

إنها لحظة الحقيقة التي ضاعت وسط الدعايات والشكايات والمخاوف والآمال

قد لا يشعر الناس الآن بالآثر لكن قادم الأيام يحمل المختلف والجارح، وإجابة على الأسئلة المعلقة، ومعرفة آخر محطة "الصبر الجميل"

النيل لا يخضع لقواعد اللعبة الداخلية. — عمار علي حسن Ammar Ali Hassan (@ammaralihassan) July 5, 2021

لم تستعن اثيوبيا على قضاء حوائجها بالكتمان ، لتمكن القوم من الاختفاء خلف التشكيك الاعلامي. فقد ابلغت الجانب المصري رسميا ببدء الملء الثاني. فماذا هم فاعلون؟ — سليم عزوز (@selimazouz1) July 6, 2021

إعلان إثيوبيا رسميا بدأ الملء الثاني قبل يومين فقط من انعقاد جلسة مجلس الأمن المخصصة للنظر في هذا النزاع يمثل تحديا للمجتمع الدولي كله. إذا لم تستطع الأمم المتحدة إيجاد مخرح يحفظ لجميع الأطراف حقوقها فلا مناص من قيام مصر باتخاذ ما تراه ضروريا لاستخلاص حقوقها بكل الوسائل المتاحة. — Hassan Nafaa (@hassanafaa) July 5, 2021

الثقة في القيادة

وأجمع مؤيدون للنظام على وقوفهم خلف القيادة السياسية في هذا الوقت الصعب، وعلى ثقتهم الكاملة في قدرة السيسي والجيش على التعامل مع الأزمة بالشكل الذي يضمن حقوق الشعب المصري، على حد قولهم.

تغريدات المؤيدين -على كثرتها- كانت متشابهة بشكل كبير ولافت، خاصة تلك التغريدات المتفاعلة مع وسم "ادعم القرار المصري" الذي تضمنت أغلب تغريداته صور السيسي والقوات المسلحة وكلمات عن الثقة في القيادة السياسية والرئيس، دون الدخول في تفاصيل الأزمة أو تطوراتها، سواء السابقة أو الأخيرة.

الجميل ان الشعب ملتفت حوالين قيادته في كل قرارتها لملفات مصر الداخليه والخارجيه

و 99% من الملفات تقريبا تم انجازها بثقه ونجاح

بفضل ثقة وسند الشعب لقيادته الحكيمه القويه

الان نحن خلف مصر وجيشها ومخابراتها ورئيسها

في ملف #الامن_المائي 🇪🇬💪🙏#ادعم_القرار_المصري pic.twitter.com/37ymwORUH1 — Menapop💪🇪🇬( الشنتوحه)😂😎👊 (@Menap98642) July 6, 2021

ملف #سد_النهضة شائك ويهم كل مواطن مصري واليد العليا فيه للدوله المصريه فقط وكلنا بنثق في الرئيس #السيسي اللي خلصنا من #الاخوان ورجع ليبيا ودخل غزه وتسيد فالمتوسط وبقينا تحالف عربي قوي ودخلنا الشام الجديد وعليه مش مطلوب منا غير الثقه المُطلقه في قيادتنا ولا نستمع لصوت أخر 🇪🇬✌️✋ — Ashgaan Nabil (@DrashgaanN_NK) July 6, 2021

الحمل تقيل والاستفزاز كبير ياريس .. بس زي ماقدرت تحمي مواردنا في شرق المتوسط وزي ماكافحت في محاربة الفساد والمفسدين وزي ماحاربت عشان التنميه والتطوير في اخر كم سنه كلنا ثقه في مؤسسات الدوله السياديه و #ادعم_القرار_المصري pic.twitter.com/0z1J0aJ2N6 — نشوي السيسي🇪🇬🇪🇬 (@NashwaAlSisi) July 5, 2021

مواقف الرؤساء السابقين

مواقف رؤساء مصر السابقين لم تكن غائبة عن تغريدات رواد موقع تويتر حول الملء الثاني لسد النهضة، حيث نشر مؤيدو الرئيس الراحل محمد مرسي كلمة سابقة له أكد فيها أنه "إذا نقصت مياه النيل فإن دماءنا هي البديل".

بدورهم، نشر مؤيدو الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك تغريدات حول موقف مبارك الحاسم أمام أي تطلعات إثيوبية، حتى أنهم تبادلوا تغريدات ساخرة تشيد بسيطرة الرئيس الراحل التامة على قضية مياه النيل حتى ظن المصريون أن النهر ينبع من مصر وليس من أفريقيا.

بمناسبه #الملء_الثاني

ل #سد_النهضه

احب أفكر الشعب المصري

بكلمات الدكتور محمد مرسي

ذو الخلفية الإسلامية pic.twitter.com/7eNbsLOVVR — تاجر قُلَل ⚱️⚱️⚱️ (@ossama8105) July 6, 2021

وتأتي الخطوة الإثيوبية ببدء الملء الثاني استباقا لجلسة مرتقبة لمجلس الأمن الدولي الخميس المقبل بناء على طلب دولتي مصب نهر النيل مصر والسودان، لمناقشة تطورات أزمة سد النهضة.

وتصر إثيوبيا على بدء ملء ثانٍ لسد النهضة في يوليو/تموز الجاري وأغسطس/آب المقبل حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق بشأن السد الذي تقيمه على النيل الأزرق الرافد الرئيسي لنهر النيل.

بينما تتمسك مصر والسودان بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي ملزم بشأن الملء والتشغيل، للحفاظ على سلامة منشآتهما المائية، ولضمان استمرار الحصة السنوية لكل منهما من مياه النيل.