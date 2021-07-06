البث الحي
سياسة|عراق

لم يسفر عن وقوع إصابات.. هجوم بطائرة مسيرة على مطار أربيل الدولي بإقليم كردستان العراق

هجوم صاروخي يستهدف مطار أربيل الدولي (الجزيرة)
هجوم صاروخي يستهدف مطار أربيل الدولي (الجزيرة)
6/7/2021-|آخر تحديث: 7/7/202101:06 AM (مكة المكرمة)

أعلنت السلطات في إقليم كردستان العراق أن مطار أربيل الدولي تعرض لهجوم بطائرة مسيرة مفخخة، أسفر عن اندلاع حرائق بعيدا عن منشآته، ولم يخلف أي إصابات.

من جهتها، قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إنها اطلعت على الأنباء التي أفادت بوقوع هجوم بطائرة مسيرة في أربيل بالعراق، لكن المعلومات الأولية لا تشير إلى حدوث أضرار مادية أو إصابات أو خسائر في الأرواح.

ولم تقدم المتحدثة باسم الوزارة جيسيكا ماكنولتي أي تفاصيل أخرى.

وأفادت مراسلة الجزيرة بأنه تم إغلاق الطرق المؤدية إلى مطار أربيل الدولي، في حين ذكرت مصادر أمنية أن صفارات الإنذار دوت من القنصلية الأميركية في أربيل.

وكانت وسائل إعلام عراقية قالت إن مطار أربيل الدولي تعرض مساء الثلاثاء لهجوم بصواريخ الكاتيوشا.

وأضافت المصادر أن الصواريخ سقطت على الجزء العسكري الذي يضم قوات أميركية.

وقالت مصادر أخرى إن الهجوم لم يقتصر على الصواريخ، وإن طائرات مسيّرة استُخدمت فيه.

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

من برنامج: ما وراء الخبر

هجوم أربيل.. رسائل التوقيت وخيارات واشنطن

قال دوغلاس سيليمان السفير الأميركي السابق بالعراق ورئيس معهد دراسات الخليج العربي بواشنطن إن توقيت الهجوم على مطار أربيل مهمٌ، مؤكدا أنه يهدف للضغط على الإدارة الأميركية في تعاملها مع الملف العراقي.

هجوم أربيل.. أميركا تتعهد بمساعدة العراق لمحاسبة الجناة والأمم المتحدة تحذر من تداعيات القصف

تعهد وزير الخارجية الأميركي بدعم بلاده للتحقيق بالهجوم الصاروخي الذي استهدف الاثنين قاعدة أميركية قرب مطار أربيل بإقليم كردستان العراق، في حين حذرت الأمم المتحدة من خروج الوضع عن السيطرة عقب الهجوم.

16/2/2021
المزيد من سياسة

بعد 6 أشهر على الهجوم.. بايدن يدعو الكونغرس إلى التحقيق "بشجاعة" في أحداث الكابيتول

بايدن دعا أعضاء الكونغرس إلى انتفاضة ضد العوامل التي أدت للهجوم على مقر الكونغرس (الفرنسية)

كورونا.. جونسون يتعهد بالمضي في تخفيف القيود وتونس تتلقى مساعدة قطرية لكبح جماح الإصابات القياسية

(الجزيرة)

تِرك رجل الشرق القوي يهدد الخرطوم.. ما احتمالات التصعيد بشرق السودان وما آفاق الحل؟

محتجون بشرق السودان يغلقون الطريق القومي بين الخرطوم وبورتسودان (مواقع التواصل)

في اتصال مع آبي أحمد.. بلينكن يؤكد ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار ووصول آمن للمساعدات في تيغراي

شاحنات دولية تحمل المواد الغذائية لضحايا حرب تيغراي متوقفة بعد إغلاق نقاط التفتيش المؤدية إلى منطقة تيغراي (رويترز)
الأكثر قراءة
logo

السر الأكبر.. لِمَ نشأت الحياة على الأرض دون غيرها من الكواكب؟

بعيدا عن ميسي.. الأرجنتين تملك بطلا جديدا

سد النهضة.. مشروع قرار عربي بمجلس الأمن وتحذير أميركي وأممي من تصعيد التوتر

(الجزيرة)

لوموند: فلسطين.. عار عليك يا محمود عباس!

لوموند طالبت عباس بالرحيل (الأوروبية)