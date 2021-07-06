لم يسفر عن وقوع إصابات.. هجوم بطائرة مسيرة على مطار أربيل الدولي بإقليم كردستان العراق

أعلنت السلطات في إقليم كردستان العراق أن مطار أربيل الدولي تعرض لهجوم بطائرة مسيرة مفخخة، أسفر عن اندلاع حرائق بعيدا عن منشآته، ولم يخلف أي إصابات.

من جهتها، قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إنها اطلعت على الأنباء التي أفادت بوقوع هجوم بطائرة مسيرة في أربيل بالعراق، لكن المعلومات الأولية لا تشير إلى حدوث أضرار مادية أو إصابات أو خسائر في الأرواح.

ولم تقدم المتحدثة باسم الوزارة جيسيكا ماكنولتي أي تفاصيل أخرى.

وأفادت مراسلة الجزيرة بأنه تم إغلاق الطرق المؤدية إلى مطار أربيل الدولي، في حين ذكرت مصادر أمنية أن صفارات الإنذار دوت من القنصلية الأميركية في أربيل.

وكانت وسائل إعلام عراقية قالت إن مطار أربيل الدولي تعرض مساء الثلاثاء لهجوم بصواريخ الكاتيوشا.

وأضافت المصادر أن الصواريخ سقطت على الجزء العسكري الذي يضم قوات أميركية.

وقالت مصادر أخرى إن الهجوم لم يقتصر على الصواريخ، وإن طائرات مسيّرة استُخدمت فيه.