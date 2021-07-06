البث الحي
سياسة|إيران

مفاوضات فيينا.. فرنسا وألمانيا والصين تطالب باغتنام الفرصة ومسؤول أوروبي للجزيرة: المباحثات لن تستمر للأبد

محادثات إحياء الاتفاق النووي الإيراني في فيينا (وكالة الأناضول)
محادثات إحياء الاتفاق النووي الإيراني في فيينا (وكالة الأناضول)
6/7/2021

قالت الرئاسة الفرنسية إن "قادة فرنسا وألمانيا والصين ناقشوا في اجتماع عبر الفيديو، آخر تطورات الملف النووي الإيراني"، بينما أعرب وزير الخارجية الألماني عن اقتناعه بأن مفاوضات فيينا يمكن أن تثمر في الأسابيع المقبلة.

وكان مصدر بالرئاسة الفرنسية قد قال إن القادة دعوا جميع الأطراف المشاركة في مفاوضات فيينا بشأن برنامج إيران النووي، إلى اغتنام الفرصة التي تتيحها تلك المفاوضات للتوصل إلى اتفاق.

وقال مسؤول أوروبي رفيع للجزيرة، إن "المفاوضات بشأن الاتفاق النووي مع إيران، لا يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية، وإن الوقت ليس في صالح أطراف هذه المفاوضات".

وأشار المسؤول إلى أن جوانب أساسية في الاتفاق ما تزال قيد النقاش، منها مطالبة إيران بالتنصيص على ضمانات في حال انسحاب أحد الأطراف، لكنه أكد أنه من الصعب للغاية تقديم ضمانات سياسية وقانونية لطهران.

كما أوضح أن إيران أدركت صعوبة المطالبة بتعويضات عن الخسائر الاقتصادية التي لحقت بها، جراء إلغاء العقود التجارية مع الشركات الأجنبية.

واعتبر المسؤول الأوروبي أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لديها إرادة صادقة في التوصل لاتفاق ضمن حدود معينة، ولكن ليس بأي ثمن.

وعن المواقف الإقليمية، قال المصدر إن السعودية تخلت تماما عن معارضة فكرة عودة الولايات المتحدة للاتفاق، بينما ما تزال إسرائيل تبدي تحفظا واضحا بشأنه.

تفاؤل ألماني

وفي سياق متصل، أعرب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الاثنين في مدريد، عن اقتناعه بأن المفاوضات الحالية التي تجري مع إيران والرامية إلى إنقاذ الاتفاق الدولي حول النووي الإيراني يمكن أن تثمر في الأسابيع المقبلة.

وتابع وزير الخارجية الألماني في مؤتمر صحفي مع نظيرته الإسبانية في مدريد، "أعتقد أننا سنتوصل إلى تحقيق ذلك في الأسابيع المقبلة"، ولم يقدم أي إيضاحات حول المفاوضات التي استؤنفت في فيينا في أبريل/نيسان، بغية إنقاذ الاتفاق النووي مع إيران.

بدورها، قالت وزيرة الخارجية الإسبانية أرانتشا غونثالث لايا، إن "الدول الأعضاء بمبادرة ستوكهولم تنتظر تحقيق تقدم واضح في المفاوضات النووية الإيرانية".

وأكدت غونثالث في ختام رابع اجتماع وزاري في إطار "مبادرة ستوكهولم"، أن التوصل إلى اتفاق لن يتم إلا عبر المفاوضات وأن دول المبادرة تنتظر عودة الولايات المتحدة إلى هذه المفاوضات بشكل كامل، وتأمل أن يتم التوصل إلى اتفاق قبل كل شيء.

و"مبادرة ستوكهولم" مؤلفة من 16 دولة بينها ألمانيا واليابان تشكّلت في عام 2019 بهدف التقدّم باقتراحات ملموسة من أجل المضي قدما نحو عالم خال من الأسلحة النووية.

وفي 2015، وقّعت إيران الاتفاق النووي مع الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والصين وروسيا وألمانيا، قبل أن تنسحب منه في 2018 إدارة الرئيس الأميركي آنذاك، دونالد ترامب.

وعقب الانسحاب، فرضت واشنطن عقوبات اقتصادية على طهران في أغسطس/آب، وأتبعتها بعقوبات نفطية في نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه.

وفي أبريل/نيسان الماضي، انطلقت محادثات فيينا لإعادة إحياء الاتفاق النووي بين إيران والدول الكبرى، بعد انسحاب إدارة ترامب منه في مايو/أيار 2018.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

هآرتس عن "مسؤول إسرائيلي كبير": لم يعد بمقدورنا التأثير على محادثات الاتفاق النووي الإيراني

نقلت صحيفة “هآرتس” عن مسؤول إسرائيلي -وصفته بالكبير- قوله إنه لم يعد بمقدور إسرائيل التأثير على مضمون وروح الاتفاق النووي الذي تعمل الدول العظمى والولايات المتحدة الأميركية على إبرامه مع إيران.

5/7/2021

لمناقشة مستقبل اتفاق المراقبة.. نائب مدير وكالة الطاقة الذرية يزور إيران الأسبوع المقبل

يتوجه نائب مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع المقبل إلى إيران، في زيارة تهدف لتمديد العمل باتفاق المراقبة المؤقت، وذلك بعدما حدت طهران من وصول مفتشي الوكالة لمنشأة نطنز النووية منذ أشهر.

4/7/2021

من برنامج: ما وراء الخبر

مآلات مفاوضات فيينا بشأن نووي إيران.. هل هناك أمل في التوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف؟

قال مدير معهد السلام الدولي والخبير بالشؤون الإيرانية هاينز غارتن إن الاتحاد الأوروبي يخشى فشل مفاوضات الاتفاق النووي الإيراني، لأن ذلك يؤثر على سمعة الاتحاد ويعرضها للخطر.

النووي الإيراني أمام مجلس الأمن وواشنطن وطهران تؤكدان أولوياتهما في محادثات فيينا

يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة نصف سنوية بشأن مدى تنفيذ القرار رقم 2231 الذي أقرّ الاتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى، وسط دعوات أممية لواشنطن لرفع عقوباتها عن طهران مقابل عودتها لالتزاماتها.

30/6/2021
المزيد من سياسة

يصفه الفلسطينيون بـ "العنصري".. الائتلاف الحاكم بإسرائيل يفشل في تمرير تمديد "قانون المواطنة"

الجمهوريون رافضون والديمقراطيون يصرون.. إلى أين تتجه معركة التحقيقات في اقتحام الكونغرس الأميركي؟

الترامبيون خلال عملية اقتحام الكونغرس من أجل تعطيل التصديق على فوز بايدن (الأناضول)

بايدن يجدد دعم الولايات المتحدة لزعيم المعارضة الفنزويلية ويعدّه رئيسا للبلاد

زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو يتحدث إلى جموع من أنصاره (غيتي)

تحطم طائرة على متنها 34 شخصا شمال شرقي روسيا

صورة لتحطم طائرة في وقت سابق بسيبريا (أسوشيتد برس- أرشيف)
الأكثر قراءة

تستدعي حادثة مماثلة قبل 30 عاما.. ماذا بعد مشاهد أسرى الجيش الإثيوبي في إقليم تيغراي؟

جنود حكوميون إثيوبيون أسرى حرب يسيرون في شوارع ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي (رويترز)

في الذكرى الـ950 لاستعادة القدس من الصليبيين.. قصة حرب تحرير دامت قرنين بدأها الزنكيون ورسّخها الأيوبيون وحسمها المماليك

حذفتها غوغل من متجرها وعاقبت مطوريها.. إذا وجدت هذه التطبيقات التسعة على جهازك احذفها فورا

5 أنواع مختلفة من البرامج الضارة جميعها استخدمت ملفات الجافا سكريبت نفسها وتنسيقات الملفات لتمرير المعلومات (مواقع التواصل الاجتماعي)

بعد فشل أوبك بلس في الوصول لاتفاق.. إلى أين تتجه أسعار النفط؟