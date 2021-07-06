أفغانستان.. المبعوث القطري يجري مباحثات في كابل والجيش الأميركي يسحب 90% من قواته

يُجري مبعوث وزير الخارجية القطري الخاص بالوساطة ومكافحة الإرهاب مطلق القحطاني محادثات في كابل مع المسؤولين الأفغان لتعزيز دور الوساطة القطرية ودفع المفاوضات الأفغانية، بينما قدّر الجيش الأميركي أنه استكمل أكثر من 90% من عملية الانسحاب.

والتقى القحطاني نائبي الرئيس الأفغاني أمر الله صالح وسروار دانيش، وكذلك وزير الخارجية الأفغاني محمد حنيف أتمار الذي جدد التزام حكومته بإيجاد حل سياسي والوفاء بمسؤولياتها لإنجاح محادثات السلام.

وأكد المبعوث القطري التزام الدوحة بدعم عملية السلام الأفغانية، مشددا على أهمية وقف العنف من أجل استئناف المحادثات وإيجاد حل سياسي، حسب بيان الخارجية الأفغانية.

وسيلتقي القحطاني ممثلين عن مختلف أطياف الشعب الأفغاني في زيارة تترافق مع تطورات متلاحقة، أبرزها انسحاب القوات الأجنبية، وتسريع حركة طالبان سيطرتها على عدد من المناطق.

المبعوث الخاص لوزير الخارجية يجتمع مع مسؤولين أفغانhttps://t.co/OHRDJNczMs#وزارة_الخارجية_قطر pic.twitter.com/dMy2XrsTY2 — وزارة الخارجية – قطر (@MofaQatar_AR) July 6, 2021

من جانب آخر، التقت الممثلة الأممية الخاصة لأفغانستان ديبورا ليونز فريق المفاوضات التابع لحركة طالبان في الدوحة.

وذكرت الممثلة الأممية في تغريدة عبر تويتر أن مفاوضات السلام يجب أن تكون حقيقية، وأن تحظى بالأولوية باعتبارها السبيل الوحيد لإنهاء الصراع وجلب الأمل للشعب الأفغاني.

وفي سياق متصل، عبرت فرنسا عن قلقها الشديد إزاء تدهور الأوضاع الأمنية في أفغانستان وتداعيات ذلك على استقرار المنطقة.

ودعت وزارة الخارجية الفرنسية -في بيان- الأطراف المشاركة في مسار السلام الأفغاني -خاصة طالبان- للعودة سريعا إلى المفاوضات من أجل إيجاد حل سياسي للنزاع ووقف القتال.

ودعت الوزارة طالبان إلى وقف ما سمتها دوامة العنف غير المقبول الذي تمارسه الحركة بالتزامن مع المفاوضات الأفغانية في الدوحة.

من جانبه، قال سفير روسيا في أفغانستان ديمتري غرينوف إن بلاده اتخذت قرارا بتعليق عمل قنصليتها في مزار الشريف (شمالي أفغانستان).

وأضاف السفير أن موسكو تعمل مع أطراف النزاع في أفغانستان، لحثها على التفاوض والتسوية، مؤكدا أن المفاوضات بين الحكومة في كابل وحركة طالبان هي السبيل الوحيد للخروج من الأزمة.

الانسحاب الأميركي

ميدانيا، قالت القيادة الأميركية الوسطى إن تقديراتها تشير إلى استكمال أكثر من 90% من عملية الانسحاب من أفغانستان.

وأوضحت في بيان أن الولايات المتحدة سلمت رسميا 7 منشآت إلى وزارة الدفاع الأفغانية.

وذكرت القيادة أنه جرى سحب حمولة 984 طائرة شحن عسكرية، و17 ألفا و74 قطعة من المعدات العسكرية الأميركية من أفغانستان، مشيرة إلى أن أغلبية هذه المعدات ليست رئيسية.

معارك طالبان

من جانبها، أعلنت طالبان سيطرة مقاتليها على مديرية شغنان بولاية بدخشان شمالي أفغانستان.

وقال المتحدث باسم طالبان إن جنودا من القوات الأفغانية عبروا الحدود إلى طاجيكستان، ونقلوا معهم جميع المعدات العسكرية والأسلحة والذخيرة.

وعاد نحو ألفي جندي أفغاني إلى بلادهم بعد لجوئهم إلى طاجيكستان لعدة أيام جراء الاشتباكات، والتي أدت إلى سيطرة طالبان على مديريات شمالية عدة.

بدوره، قال مستشار مجلس الأمن القومي الأفغاني حمد الله محب إن "القوات الأفغانية تخطط لاستعادة السيطرة على المناطق التي سيطرت عليها حركة طالبان في الولايات الشمالية".

وأضاف محب -خلال مؤتمر صحفي- أن دول آسيا الوسطى -خاصة طاجيكستان وأوزبكستان- قلقة بشأن ما يجري قرب حدودها شمالي أفغانستان.

وقال "خططنا لشن عملية عسكرية واسعة شمالي البلاد، لاستعادة السيطرة على المناطق التي سيطر عليها مسلحو طالبان، وفي مناطق كثيرة قام الأهالي بالوقوف أمام طالبان، وتمكنت قواتنا من استعادة السيطرة على 14 مديرية".

الموقف الروسي

من جهته، قال سفير روسيا في أفغانستان ديمتري غرينوف إن الوضع في مدينة مزار شريف وضواحيها شمالي أفغانستان مضطرب، لكن حركة طالبان لم تسيطر على المدينة.

وأوضح السفير أن بلاده اتخذت قرار تعليق عمل قنصليتها هناك حتى تتضح المواقف، وأنها لا تنوي إجلاء موظفيها.

وأضاف غرينوف أن موسكو تعمل مع أطراف النزاع في أفغانستان لحثها على التفاوض والتسوية، مؤكدا أن المفاوضات بين الحكومة في كابل وحركة طالبان هي السبيل الوحيد للخروج من الأزمة.

وأشار السفير الروسي إلى أن بلاده تعمل في إطار صيغة "الترويكا زائد واحد" التي تضم إلى جانب روسيا كلا من الولايات المتحدة والصين وباكستان، نافيا أن تكون هناك أي مواعيد لعقد لقاءات وشيكة.

من جانب آخر، قال أندريه رودينكو نائب وزير الخارجية الروسي إن بلاده ستبذل جهودا إضافية لحماية أمن الحدود بين طاجيكستان وأفغانستان إذا دعت الضرورة. وأضاف أن تقديم مساعدة إضافية لطاجيكستان يعتمد على تطور الأحداث هناك.

وأشار المسؤول الروسي إلى أن الوضع شديد التوتر بعد سيطرة حركة طالبان على نحو 70% من الحدود مع طاجيكستان.

وأوضح رودينكو أن القاعدة الروسية في طاجيكستان مجهزة بكل ما هو ضروري لتقديم المساعدة اللازمة.