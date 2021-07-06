إسقاط طائرة مسيرة قرب السفارة الأميركية ببغداد

قال مصدر أمني عراقي إن منظومة الدفاع الجوي في السفارة الأميركية ببغداد أسقطت طائرة مسيرة حاولت الاقتراب من السفارة، ولم يبلغ عن سقوط ضحايا.

وأفاد المصدر الأمني بسماع صافرات الإنذار داخل السفارة الأميركية في بغداد.

وقال المصدر في حديث لقناة السومرية نيوز إنه "تم تفعيل صافرات الإنذار داخل السفارة الأميركية وتفعيل منظومة (سي آر إم) داخل السفارة"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وكانت قاعدة عين الأسد التي تنتشر فيها قوات أميركية غربي البلاد، قد تعرضت إلى هجوم صاروخي في وقت سابق اليوم، دون وقوع إصابات.

وذكرت خلية الإعلام الأمني العراقية أن القوات الأمنية فتحت تحقيقا في حادثة سقوط 3 صواريخ على قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار، دون خسائر تذكر.

يشار إلى أن المواقع الأميركية في العراق تتعرض لهجمات صاروخية منذ مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، مطلع العام الماضي، في هجوم أميركي.