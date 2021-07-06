البث الحي
سياسي|سياسة|عراق

إسقاط طائرة مسيرة قرب السفارة الأميركية ببغداد

السفارة الأميركية في بغداد تتعرض لهجمات مستمرة منذ أزيد من عام (الجزيرة)
السفارة الأميركية في بغداد تتعرض لهجمات مستمرة منذ أزيد من عام (الجزيرة)
5/7/2021

قال مصدر أمني عراقي إن منظومة الدفاع الجوي في السفارة الأميركية ببغداد أسقطت طائرة مسيرة حاولت الاقتراب من السفارة، ولم يبلغ عن سقوط ضحايا.

وأفاد المصدر الأمني بسماع صافرات الإنذار داخل السفارة الأميركية في بغداد.

 وقال المصدر في حديث لقناة السومرية نيوز إنه "تم تفعيل صافرات الإنذار داخل السفارة الأميركية وتفعيل منظومة (سي آر إم) داخل السفارة"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وكانت قاعدة عين الأسد التي تنتشر فيها قوات أميركية غربي البلاد، قد تعرضت إلى هجوم صاروخي في وقت سابق اليوم، دون وقوع إصابات.

وذكرت خلية الإعلام الأمني العراقية أن القوات الأمنية فتحت تحقيقا في حادثة سقوط 3 صواريخ على قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار، دون خسائر تذكر.

يشار إلى أن المواقع الأميركية في العراق تتعرض لهجمات صاروخية منذ مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، مطلع العام الماضي، في هجوم أميركي.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

بالتزامن مع إعلان واشنطن خفض قواتها في العراق وأفغانستان.. صواريخ تستهدف السفارة الأميركية في بغداد

أعلن البنتاغون أن واشنطن ستخفض عدد جنودها في أفغانستان والعراق بحلول منتصف يناير/كانون الثاني المقبل، وذلك تنفيذا لأوامر الرئيس ترامب الذي كان لوح سابقا بسحب القوات برمتها من البلدين.

17/11/2020

بغداد.. صواريخ تستهدف السفارة الأميركية داخل المنطقة الخضراء والرئاسة العراقية تندد

قال الجيش العراقي إن جماعة “خارجة عن القانون” أطلقت اليوم الأحد صواريخ باتجاه المنطقة الخضراء الشديدة التحصين في بغداد، حيث تقع السفارة الأميركية، ووصفت الرئاسة العراقية الهجوم بالعمل الإرهابي.

20/12/2020
المزيد من سياسي

في الذكرى الـ950 لاستعادة القدس من الصليبيين.. قصة حرب تحرير دامت قرنين بدأها الزنكيون ورسّخها الأيوبيون وحسمها المماليك

الإعلام المصري: بدء الملء الثاني لسد النهضة عدوان وإعلان حرب

إثيوبيا أعلنت عن استنفار قواتها لتأمين تعبئة سد النهضة (رويترز)

الأمن الفلسطيني يوقف ناشطين طالبوا بمحاسبة قتلة نزار بنات

الشرطة الفلسطينية واصلت التصدي للاحتجاجات التي أعقب مقتل نزار بنات (رويترز)

بايدن: نقترب من التغلب على فيروس كورونا بفضل العلماء والباحثين

بايدن شدد على أهمية تجاوز الاصطفافات الحزبية أثناء مواجهة الكوارث (الفرنسية)
الأكثر قراءة

تستدعي حادثة مماثلة قبل 30 عاما.. ماذا بعد مشاهد أسرى الجيش الإثيوبي في إقليم تيغراي؟

جنود حكوميون إثيوبيون أسرى حرب يسيرون في شوارع ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي (رويترز)

حذفتها غوغل من متجرها وعاقبت مطوريها.. إذا وجدت هذه التطبيقات التسعة على جهازك احذفها فورا

5 أنواع مختلفة من البرامج الضارة جميعها استخدمت ملفات الجافا سكريبت نفسها وتنسيقات الملفات لتمرير المعلومات (مواقع التواصل الاجتماعي)

رغم حياة اللجوء.. طلبة سوريون يحصدون المراكز الأولى في تخصصاتهم الجامعية بالأردن

الطلبة السوريون بالأردن (من اليمين) عبد الرحمن زين العابدين وحنان السلامات وضياء المحاميد وعاصم حزيني (الجزيرة)

“إنسان لونغي” المكتشف في الصين يعيد كتابة تاريخ أسلاف البشر

اكتشف علماء الأنثروبولوجيا نوعا جديدا من أسلاف الإنسان التنين (مواقع التواصل)