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بايدن: نقترب من التغلب على فيروس كورونا بفضل العلماء والباحثين

بايدن شدد على أهمية تجاوز الاصطفافات الحزبية أثناء مواجهة الكوارث (الفرنسية)
بايدن شدد على أهمية تجاوز الاصطفافات الحزبية أثناء مواجهة الكوارث (الفرنسية)
5/7/2021

قال الرئيس الأميركي جو بايدن -الأحد- إن بلاده أقرب من أي وقت مضى إلى الفكاك من فيروس كورونا، بفضل العلماء والباحثين والعاملين في القطاع الصحي.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الرئيس الأميركي في البيت الأبيض بمناسبة مرور 245 عاما على استقلال الولايات المتحدة عن بريطانيا.

وكشف بايدن أن فيروس كورونا أودى بحياة أكثر من 600 ألف في الولايات المتحدة.

ولكنه توقع مستقبلا مشرقا في بلاده مع بدء التغلب على الوباء، وذلك "بفضل العلماء والباحثين وكل العاملين في الخطوط الأمامية من أجل كبح جماحه".

وقال "عندما نعمل معا ونرى أنفسنا دون انتماء حزبي، فإنه لا حدود لما يمكننا إنجازه، وها نحن نتغلب معا على الجائحة".

وفي ذات الوقت، حذر الرئيس الأميركي من أن كوفيد-19 لم "يُهزم" بعد، حتى لو حقق الأميركيون تقدما هائلا ضد الجائحة.

وقال أمام حشد كبير من الضيوف في البيت الأبيض إن "كوفيد-19 لم يُهزم. نعلم جميعا بأن متحورات قوية قد ظهرت، مثل المتحورة دلتا".

يشار إلى أن فيروس كورونا ظهر أول مرة في الصين أواخر عام 2019، ولاحقا انتشر في مختلف أنحاء العالم.

وحتى الحين، أصاب فيروس كورونا المستجد أكثر من 183 مليون إنسان حول العالم، توفي منهم 4 ملايين و131 ألفا، وفق أرقام حديثة لرويترز.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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