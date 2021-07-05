سد النهضة.. السودان يطالب مجلس الأمن بإلزام إثيوبيا بعدم اتخاذ إجراءات أحادية والجيش المصري يحذر من اختبار ردة فعله

عبر السودان عن أمله في أن يستجيب مجلس الأمن الدولي لطلبه، بإلزام إثيوبيا بعدم اتخاذ إجراءات أحادية بخصوص عملية الملء الثاني لسد النهضة، ومن جانبها حذرت القاهرة من اختبار رد فعل القوات المسلحة المصرية.

وتوجهت وزيرة الخارجية السودانية مريم المهدي إلى نيويورك، وكذلك نظيرها المصري شكري لحضور جلسة مجلس الأمن الدولي المخصصة لمناقشة تطورات أزمة سد النهضة يوم الخميس المقبل.

وقال وزير الري السوداني ياسر عباس إن طلب بلاده لمجلس الأمن يقع تحت البند السادس، ولا يرمي لإيجاد مسار جديد للتفاوض، وإنما يدعو لتعزيز وتفعيل مسار التفاوض الحالي.

وأضاف في مؤتمر صحفي عقد بمقر بوكالة السودان للأنباء (سونا) بعد ظهر اليوم الاثنين، أنّ بلاده لن تدخل في أي جولة مفاوضات بشأن السد ما لم تتغير منهجية التفاوض، مشددا على أن الخرطوم مستعدة لكل السيناريوهات بشأن ما قد يصدر عن الجلسة.

وقال الوزير السوداني إن قضية سد النهضة تعقدت وأصبحت سياسية أكثر من كونها فنية، وفق وصفه.

وشدد على أن الخرطوم ترفض بشكل قاطع مناقشة حصص المياه من خلال المفاوضات لأنها مخصصة لمناقشة تعبئة وتشغيل السد.

وحذر عباس من أن تتحول فوائد سد النهضة إلى ما وصفه بأضرار وكوارث إذا لم يتم توقيع اتفاق قانوني.

تحذير مصري

وفي مصر، حذر المتحدث باسم القوات المسلحة العقيد غريب عبد الحافظ مما أسماه اختبار رد فعل القوات المسلحة المصرية.

وأكد المتحدث العسكري على الجاهزية والاستعداد لمجابهة كافة التحديات الإقليمية والمتغيرات الدولية التي تلقي بظلالها على الأمن القومي المصري، وفق تعبيره.

وأضاف -في تصريحات لوسائل إعلام محلية- أن الجيش المصري مستعد للمواجهة على الجبهات الإستراتيجية للمحافظة على المقدرات الاقتصادية للدولة المصرية.

من ناحيته قال ماجد عبد الفتاح مندوب الجامعة العربية بالأمم المتحدة إن ما قامت به مصر والسودان يؤكد لمجلس الأمن أن المفاوضات بشأن سد النهضة لن تصل إلى أي نتيجة بسبب التعنت الإثيوبي.

وطالب عبد الفتاح -في تصريحات لوسائل إعلام مصرية- بحل أزمة سد النهضة عبر الحوار، وقبل أن يغلق الباب واللجوء إلى بدائل لا تحمد عقباها، حسب قوله.

وأكد أن مصر والسودان والجامعة العربية لا تختلف مع الاتحاد الأفريقي، ولكن جهود الاتحاد فشلت في حل الأزمة بسبب التعنت الإثيوبي.

وأضاف أن الجانب العربي يعقد لقاءات مكثفة، مع الدول الأعضاء بمجلس الأمن، لشرح موقف مصر والسودان بضرورة توقيع اتفاق قانوني ملزم يحقق التنمية للجميع.

فوائد السد

في المقابل، أكد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أن سد النهضة سيفيد بلاده وكذلك مصر والسودان، وسيعزز فرص السلام في المنطقة.

وأشار -في كلمة خلال الجلسة الختامية للبرلمان- إلى ما وصفه بالحرص على تطور وازدهار الجميع بالقارة الأفريقية، منوها إلى أن بلاده دخلت في مجال صناعة الأمطار الاصطناعية، وهو ما سيجعل كمية المياه التي ستصل إلى مصر والسودان أكثر مما هي عليه الآن، وفق تعبيره.

وأضاف آبي أحمد أن بلاده تسعى إلى السلام والتنمية، وأنها ستعمل على تحقيق ذلك من خلال التعاون، وأكد أن السد سيقلل من مخاوف مصر والسودان، وأن بلاده عازمة على علاج أي مشاكل مع دولتي المصب.

وأضاف أن جيش بلاده استعاد ترسانته التي كانت في حوزة جبهة تحرير شعب تيغراي، متهما أطرافا لم يسمها بأنها ترغب في رؤية إثيوبيا مفككة، على حد قوله.

وتُصر أديس أبابا على ملء ثان للسد يُعتقد أنه سيتم في يوليو/تموز وأغسطس/آب 2021 -بعد نحو عام من الملء الأول- حتى لو لم تتوصل إلى اتفاق.

في حين تتمسك مصر والسودان بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي، للحفاظ على منشآتهما المائية، وضمان استمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل.

وأعلنت إثيوبيا، أمس الأحد، رفع مستوى تأهب قواتها المنتشرة في منطقة سد النهضة بهدف تأمين المرحلة الثانية من عملية ملئه.

وقال الجنرال أسرات دينيرو القائد العسكري في منطقة متكل بإقليم بني شنقول (غرب) المقام بها السد، خلال اجتماع عقده مع عسكريين، إن بلاده رفعت مستوى تأهب القوات المنتشرة بالمنطقة التي يقع فيها سد النهضة بهدف تأمين المرحلة الثانية من ملئه.