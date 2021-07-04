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سياسة|إمارات عربية متحدة

"طيران الإمارات" توقف رحلات الركاب من وإلى السعودية حتى إشعار آخر

شركة طيران الإمارات قالت إنها أوقفت رحلاتها استجابة لتعليمات الهيئة العامة للطيران المدني السعودية (الجزيرة)
شركة طيران الإمارات قالت إنها أوقفت رحلاتها استجابة لتعليمات الهيئة العامة للطيران المدني السعودية (الجزيرة)
4/7/2021

ذكرت صحيفة البيان الإماراتية أن شركة طيران الإمارات ستعلّق جميع رحلات الركاب من وإلى المملكة العربية السعودية حتى إشعار آخر.

وأضافت الصحيفة أن الشركة أعلنت، في تحديث عبر موقعها على الإنترنت، أن قرار التعليق سيسري اعتبارا من اليوم الأحد الرابع من يوليو/تموز 2021 في تمام الساعة 11 ليلا بالتوقيت المحلي.

وحسب المصدر نفسه فإن هذا القرار جاء وفقا لتعليمات الهيئة العامة للطيران المدني السعودية.

وأضافت الشركة أنه لن يتم قبول المسافرين الذين يصلون إلى السعودية كوجهة نهائية لهم في الخامس من يوليو/تموز 2021 أو بعده للسفر في نقطة انطلاقهم الأصلية.

وفي وقت سابق ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن السلطات في المملكة ستمنع السفر من وإلى الإمارات وإثيوبيا وفيتنام وأفغانستان بسبب مخاوف تتعلق بفيروس كورونا.

وأوضحت الوكالة أن الحظر سيسري اعتبارا من الرابع من يوليو/تموز، وسيُطبَّق على أي فرد كان بهذه الدول الأربع خلال 14 يوما قبل سفره.

المصدر : الصحافة الإماراتية

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