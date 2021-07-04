بدأت تصنيعها بعد الثورة.. تعرف على أبرز الطائرات الإيرانية المسيّرة وقدراتها

طهران- استؤنفت حرب الظل الإيرانية الإسرائيلية في أعماق البحار، أمس السبت، بعد أن تعرضت سفينة شحن مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي لهجوم بـ"سلاح مجهول" في المحيط الهندي.

وترفع السفينة علم ليبيريا، ويملكها عدد من الشركاء بينهم رجل الأعمال الإسرائيلي إيلي عوفر، وكانت تبحر شمال المحيط الهندي عندما قصفت بسلاح مجهول.

ولكن وسائل إعلام إسرائيلية رجّحت أن يكون الهجوم بواسطة طائرة مسيرة متطورة، وهو ما يستدعي الحديث عن ترسانة الطائرات المسيرة الإيرانية التي قال عنها مسؤولون وخبراء أميركيون حاليون وسابقون إن "هذه الطائرات المسيرة باتت قادرة على شنّ هجمات أكثر دقة".

وإلى جانب امتلاك إيران ترسانة صاروخية وقدرات عسكرية متنوعة، تمكنت في السنوات الأخيرة من تحقيق النجاحات في مجال إنتاج أنواع مختلفة من الطائرات دون طيار واستخدامها في عملياتها الداخلية والخارجية.

وعبّر مسؤولون أميركيون عن قلقهم إزاء تطور منظومة الطائرات الإيرانية المسيرة، وقالوا إن هذه الطائرات باتت قادرة على شن هجمات أكثر دقة مشيرين إلى عدم فاعلية أنظمة المراقبة في رصدها.

تاريخ إنتاجها

وتعود محاولات إيران الأولى للحصول على الطائرات دون طيار إلى ما بعد الثورة خلال الحرب العراقية الإيرانية. وأُسّست منظمة القدس للصناعات الجوية التابعة للحرس الثوري في عام 1985، وكان من أهم منتجاتها الطائرة المسيرة "مهاجر 1" في أثناء الحرب.

ومنذ ذلك الحين نجحت إيران في إنتاج طائرات من دون طيار بقدرات متنوعة ومنها طائرات تلاش، أبابيل، صاعقة، يسير، سيمرغ.

وأشهر الطائرات الإيرانية المسيرة التي كشفت عنها حتى اللحظة هي كرار، شاهد 129، فطرس، مهاجر 6، سيمرغ، كمان 22، غزة.

طائرة شاهد 129 الإيرانية تستطيع حمل 8 قنابل أو صواريخ في وقت واحد (مواقع التواصل)

كرار

كُشف عنها في عام 2010 وصنعت 4 أجيال منها حتى الآن، وهي أول طائرة إيرانية دون طيار مزودة بمحرك نفاث وذكاء اصطناعي، قادرة على التحليق في ارتفاع 25 إلى 40 ألف قدم حسب وزن القنابل.

ويراوح شعاع عملياتها من 200 إلى ألف كيلومتر حسب اتصالها المباشر مع المحطة الأصلية أو جدولتها للانتحار، وتبلغ سرعتها نحو 900 كيلومتر في الساعة، و يمكنها حمل 500 كيلوغرام من أنواع الصواريخ.

شاهد 129

هي طائرة إيرانية من دون طيار للعمليات والاستطلاع، صممها الحرس الثوري وكشف عنها في سبتمبر/أيلول 2013، ويبلغ طول الطائرة 8 أمتار وبارتفاع 3.1 أمتار، وطول جناحيها 16 مترا.

ويمكنها التحليق 24 ساعة متواصلة وتنفيذ مهامها على مسافة 1700 كيلومتر وعلى ارتفاع 24 ألف قدم تقريبا، ولديها القدرة على حمل 8 قنابل أو صواريخ في وقت واحد للأهداف الثابتة والمتحركة بوزن 100 كيلوغرام، ويمكن توجيهها عبر الأقمار الصناعية.

فطرس

انضمت فطرس إلى القوات الجوية الإيرانية في نوفمبر/تشرين الثاني 2013، ويمكنها التحليق 30 ساعة متواصلة على ارتفاع 25 ألف قدم وعلى بعد ألفي كيلومتر من غرفة التحكم، وبسرعة تبلغ 250 كيلومتر في الساعة.

ويبلغ طول فطرس 9 أمتار وطول جناحيها 16 مترا، ويمكنها حمل قنبلتين مع 4 صواريخ مضادة للدبابات، وسعة خزان وقودها 450 كيلوغراما.

مهاجر 6

مهاجر 6 هي أحدث عضو في أسرة مهاجر للطائرات المسيرة، وكشف عنها أول مرة في مارس/آذار 2017، واستخدمت في يوليو/تموز 2019، وهي تندرج في فئة الطائرات من دون طيار التكتيكية القتالية، ويستخدمها الحرس الثوري والجيش الإيراني في عملياتهما.

ويبلغ شعاع عمليات مهاجر 6 نحو ألفي كيلومتر، وهي قادرة على حمل 40 كيلوغراما من القنابل الذكية، وتبلغ سرعتها نحو 200 كيلومتر في الساعة، ويمكنها التحليق 12 ساعة متواصلة على ارتفاع 18 ألف قدم، وتقوم بعمليات مختلفة ضد أهداف ثابتة ومتحركة.

وتستفيد أيضا من أنظمة الكشف الكهروضوئية والليزر وأنظمة الكشف بالأشعة تحت الحمراء وأنظمة اعتراض العدو الإلكترونية والحرب الإلكترونية.

سيمرغ أو شاهد 171

كُشف عن الطائرة دون طيار سيمرغ في عام 2017، وصمّمت بناء على الطائرة المسيرة الأميركية "آر كيو 170" (RQ-170) التي حجزها الحرس الثوري بعد دخولها أجواء البلاد في ديسمبر/كانون الأول 2011.

شعاع عمليات هذه الطائرة يبلغ 2200 كيلومتر (أي 4400 كيلومتر للذهاب والإياب)، ويمكنها التحليق إلى ارتفاع 36 ألف قدم وتستمر في التحليق 10 ساعات متواصلة، وهي المرة الأولى التي يستخدم فيها محرك عنفي مروحي "تيربوفان" (turbofan) في الطائرات الإيرانية المسيرة.

ويبلغ طول سيمرغ 4.75 أمتار، وطول جناحيها 13 مترا، وسرعة سيمرغ نحو 460 كيلومترا في الساعة، ويمكنها الإقلاع بوزن 3070 كيلوغراما بأقصى حد، وعلى الأرجح أنها أثقل طائرة مسيرة إيرانية (لم یحدد وزن الصواريخ المحمولة).

طائرة كمان 22 الإيرانية جهزت بمزيج من أنظمة الاستطلاع وتكنولوجيا الحرب الإلكترونية (مواقع التواصل)

كمان 22

كشف عن الطائرة المسيرة كمان 22 في يناير/كانون الثاني من العام الحالي، وهي نسخة مطورة من كمان 12 وجهزت بمزيج من أنظمة الاستطلاع وتكنولوجيا الحرب الإلكترونية في وقت واحد، ولم تُعلن تفاصيلها الدقيقة، وهي حاليا في مراحل الاختبار النهائية قبل دخولها الخدمة.

وللوهلة الأولى تشبه کمان 22 الطائرات المسيرة "ريبر" (MQ-9 Reaper) و"برديتور" (MQ-1 Predator) الأميركية، ويمكنها حمل ما يصل إلى 300 كيلوغرام من المعدات في 7 نقاط تحت جناحيها، وأن تحلق أكثر من 24 ساعة على بعد 3 آلاف كيلومتر.

غزة أو شاهد 149

ظهرت تفاصيل طائرة غزة، أحدث طائرة مسيرة إيرانية، في مايو/أيار هذا العام، ويبلغ طول جناحيها 21 مترا وبوزن 3100 كيلوغرام وقت الإقلاع.

ويمكنها التحليق 35 ساعة متواصلة وبارتفاع 35 ألف قدم (أكثر من 10 كيلومترات تقريبا) وبسرعة تبلغ 350 كيلومترا في الساعة، وقادرة على حمل 13 من الصواريخ والقنابل أو معدات إلكترونية بوزن 500 كيلوغرام.

وسيبلغ شعاع عمل غزة نحو ألفي كيلومتر، وتمتلك كاميرا تصوير حراري وجهاز تحديد المدى بالليزر. ومن المقرر أن تبدأ الاختبارات اللازمة لتشغيل الطائرة هذا العام، إلى أن تسلّم الطائرة إلى وحدة الطائرات دون طيار التابعة لسلاح الجو في الحرس الثوري الإيراني العام المقبل.

وأعلن أخيرا اللواء حسين سلامي القائد العام للحرس الثوري الإيراني أن الحرس الثوري قد حصل على طائرات مسيرة يمكنها التحليق مسافة 7 آلاف كيلومتر.