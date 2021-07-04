تقل أكثر من 90 شخصا.. تحطم طائرة عسكرية جنوبي الفلبين

تحطمت طائرة عسكرية فلبينية من طراز "سي 130" (C130) تقلّ أكثر من 90 شخصا بجنوبي الفلبين بعد أن خرجت عن المدرج في أثناء هبوطها، وفقا لما قاله قائد الجيش.

وقال الجنرال سيريليتو سوبيجانا، رئيس أركان القوات المسلحة الفلبينية، إن 40 جنديا على الأقل أُنقذوا من حادث تحطم الطائرة في جزيرة جولو التي تبعد ألف كيلومتر إلى الجنوب من مانيلا.

وأضاف أن الجيش "يبذل قصارى جهده لإطفاء الحريق وإنقاذ الركاب بسلام"، وأن الطائرة كانت تنقل جنودا عندما خرجت عن المدرج وتحطمت في أثناء "محاولة استعادة طاقتها".

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن قائد محلي قوله إن 17 جثة انتُشلت وتوقع ارتفاع عدد القتلى.

وقال وزير الدفاع دلفين لورينزانا لوكالة رويترز إن الطائرة كانت تقل 92 شخصا بينهم ثلاثة طيارين وطاقم من خمسة أفراد، بحسب تقاريره الأولية.

وأظهرت صورة نشرت على صفحة تلفزيون (إيه بي إس سي بي إن نيوز) (ABSCBN NEWS) على تويتر الدخان والنيران تتصاعد من الطائرة المحطمة.

وكان العديد من ركاب الطائرة أنهوا حديثا تدريبا عسكريا أساسيا وينقلون إلى الجزيرة التي تشهد اضطرابات في إطار فرقة عمل مشتركة لمكافحة الإرهاب.