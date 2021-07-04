في تجمع انتخابي بولاية فلوريدا.. ترامب: سياسات بايدن كارثية وتدمر أميركا

اتهم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إدارة خلفه جو بايدن بنهج "سياسات كارثية تدمر الولايات المتحدة"، وذلك "بالخضوع لروسيا وإيران والصين".

وفي كلمة له خلال تجمع انتخابي في ولاية فلوريدا، قال الرئيس السابق إنه كان من الممكن التوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن برنامجها النووي، "لو لم يتم تزوير وسرقة الانتخابات الأميركية"، وفق تعبيره.

وهاجم ترامب المدعين العامين في نيويورك، وقال إنهم يلاحقون مؤسسته في الوقت الذي لم يلاحقوا فيه أية شركة ممن تسببت في الأزمة المالية عام 2008.

وأضاف أنهم لم يلاحقوا هانتر بايدن (نجل الرئيس الحالي) أو والده، ولم يلاحقوا المرشحة الرئاسية السابقة هيلاري كلينتون، وفق قوله.

ويسعى ترامب للحفاظ على مؤيديه من الحزب الجمهوري وتعزيز حلفائه قبل انتخابات التجديد النصفي لعام 2022.