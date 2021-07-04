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سياسة|مصر

مصر.. مالك سفينة "إيفر غيفن" يعلن التوصل لحل رسمي مع هيئة قناة السويس

"إيفر غيفن" تسببت في انسداد واحد من أهم شرايين الملاحة البحرية العالمية لمدة 6 أيام (وكالة الأناضول)
"إيفر غيفن" تسببت في انسداد واحد من أهم شرايين الملاحة البحرية العالمية لمدة 6 أيام (وكالة الأناضول)
4/7/2021

أعلن ممثل عن ملاك السفينة "إيفر غيفن"، اليوم الأحد، التوصل إلى حل رسمي مع هيئة قناة السويس المصرية للنزاع على التعويضات مع هيئة القناة، فيما قالت الهيئة إنه سيتم إطلاق سراح السفينة الأربعاء.

ووفق وكالة "بلومبيرغ"، أفادت شركة "ستان مارين"، وهي شركة محاماة مقرها لندن تمثل مالكي السفينة، في بيان بأنه "تم إحراز تقدم جيد وتم الاتفاق الآن على حل رسمي".

ولم تفصح الشركة البريطانية عن تفاصيل الاتفاق.

ولاحقا، نقلت "بلومبيرغ" عن المكتب الإعلامي لهيئة قناة السويس، عبر اتصال هاتفي، أنه ستتم إقامة حفل توقيع اتفاق التسوية الذي ينهي الخلاف حول "إيفر غيفن" الأربعاء، وسيتم السماح للسفينة بالمغادرة في اليوم ذاته.

وفي 23 يونيو/حزيران، قال رئيس هيئة قناة السويس في تصريحات متلفزة، إنه تم "التوصل لاتفاق مبدئي يرضي جميع الأطراف مع مسؤولي السفينة إيفر غيفن، يحافظ على حقوق مصر كاملة من تكاليف عملية الإنقاذ، والحفاظ على العلاقة الوطيدة مع أقوى عملائنا".

ولم يذكر حجم التعويضات التي ستحصل عليها مصر بموجب الاتفاق، غير أنه أكد أنه تم توقيع اتفاقية بسرية المعلومات حول المفاوضات.

وفي 24 مارس/آذار الماضي، جنحت السفينة "إيفر غيفن" العملاقة في المقطع الجنوبي لقناة السويس، ما أدى إلى إغلاق الممر الملاحي للقناة إلى حين إعادة تعويم السفينة في 29 من الشهر ذاته.

ومنذ ذلك الحين، تحتجز السلطات المصرية السفينة وعلى ظهرها حوالي 220 ألف طن من البضائع، في منطقة البحيرات الكبرى وفق قرار قضائي مصري بناء على طلب الهيئة.

وطالبت مصر بتعويضات عن تعطيل الملاحة بالقناة بنحو 916 مليون دولار، لكنها عادت وخفضت المبلغ إلى حوالي 550 مليونا.

بالمقابل، عرضت الشركة المالكة للسفينة على هيئة قناة السويس دفع تعويضات بمقدار 150 مليون دولار.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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