البث الحي
سياسة|إيران

لمناقشة مستقبل اتفاق المراقبة.. نائب مدير وكالة الطاقة الذرية يزور إيران الأسبوع المقبل

جيل جديد من أجهزة الطرد المركزي في مفاعل نطنز النووي الإيراني (الجزيرة)
جيل جديد من أجهزة الطرد المركزي في مفاعل نطنز النووي الإيراني (الجزيرة)
4/7/2021

يتوجه ماسيمو أبارو نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع المقبل إلى إيران، في زيارة تهدف لتمديد العمل باتفاق المراقبة المؤقت، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية السبت.

وقال كاظم غريب أبادي سفير إيران لدى الوكالة التابعة للأمم المتحدة، في تغريدة على تويتر، إن زيارة أبارو "تندرج في إطار أنشطة التحقق الروتينية المنصوص عليها في اتفاقية الضمانات الخاصة بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية".

ومن جانب آخر، أكد دبلوماسي أوروبي لوكالة الأنباء الفرنسية أن المسألة تتعلق بالذهاب إلى منشأة التخصيب في نطنز، والتحقق من قدرة المفتشين على الوصول كما ينبغي إلى مجموعات أجهزة الطرد المركزي المستخدمة في تخصيب اليورانيوم.

وكانت إيران حدت من وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى منشأة نطنز في أعقاب الانفجار الذي وقع يوم 11 أبريل/نيسان الماضي، والذي اتهمت طهران إسرائيلَ بالوقوف وراءه.

ووفقا للدبلوماسي الأوروبي فإن هذه القيود سترفع "بالكامل" الأيام المقبلة.

سياق الزيارة

وتأتي زيارة هذا المسؤول الكبير بالوكالة إلى إيران في سياق التوتر بين الطرفين بسبب عدم تمديد طهران حتى الآن اتفاقا مؤقتا يسمح للوكالة بمواصلة ممارسة درجة معينة من المراقبة على البرنامج النووي، رغم القيود التي تفرضها طهران على عمل المفتشين منذ فبراير/شباط الماضي.

وبموجب هذا الترتيب، أبقت إيران على عمل كاميرات مراقبة تابعة للوكالة في بعض المنشآت، لكن مع الاحتفاظ بتسجيلاتها. وقالت طهران إنها ستسلم التسجيلات للوكالة في حال رفعت الو لايات المتحدة العقوبات عنها نهاية مهلة الاتفاق، مهددة بمسح هذه التسجيلات بأكملها في حال لم ترفع واشنطن عقوباتها.

وامتد الاتفاق 3 أشهر، ومدد لشهر إضافي انتهى في 24 يونيو/حزيران الماضي.

ويؤثّر هذا الخلاف بين الوكالة وطهران على محادثات تستضيفها العاصمة النمساوية فيينا لإحياء الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015 بين إيران والدول الكبرى، قبل أن تنسحب منه الولايات المتحدة في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب عام 2018.

وأتاح اتفاق 2015 رفع عقوبات كانت مفروضة على طهران، مقابل الحدّ من أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها.

وقد أبدى الرئيس الأميركي جو بايدن عزمه على إعادة بلاده للاتفاق، بشرط عودة طهران إلى كامل التزاماتها المنصوص عليها بالاتفاق، والتي بدأت التراجع عن غالبيتها تدريجيا بعد عام من انسحاب واشنطن منه.

المصدر : الفرنسية

حول هذه القصة

إسرائيل تتعهد بمنع إيران من حيازة سلاح نووي وروسيا تتوقع استئناف مفاوضات فيينا خلال أسبوعين

تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت بمنع إيران من حيازة سلاح نووي، في حين توقعت روسيا استئناف مفاوضات فيينا بشأن إحياء الاتفاق النووي لعام 2015 بين إيران والقوى الكبرى منتصف الشهر الجاري.

2/7/2021

واشنطن تزيل 3 إيرانيين من قائمة العقوبات وتتحدث عن تحديات تسبق التوصل لاتفاق في فيينا

أزالت الولايات المتحدة 3 إيرانيين من قائمة العقوبات التي تفرضها على طهران، إلا أنها أكدت أنه لا علاقة لإجرائها بمفاوضات فيينا، فيما اتهمت روسيا شركاء غربيين بالسعي لتغيير بنود الاتفاق النووي.

2/7/2021

من برنامج: من واشنطن

إدارة بايدن وإيران.. دبلوماسية في فيينا وقصف بالعراق وسوريا

تساءلت حلقة (2021/7/2) لبرنامج “من واشنطن”: هل ترقص إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن على حبلين في تعاملها مع إيران: مفاوضات نووية بفيينا، وغارات على مواقع مليشيا مدعومة من طهران في العراق وسوريا؟

المزيد من سياسة

هآرتس عن "مسؤول إسرائيلي كبير": لم يعد بمقدورنا التأثير على محادثات الاتفاق النووي الإيراني

جانب من المفاوضات حول الاتفاق النووي الإيراني في فيينا (رويترز)

حماس: تهديدات غانتس بعمل عسكري جديد محاولة لترميم صورة جيشه

غانتس قال إن استمرار إطلاق البالونات سيقود لمواجهة أخرى مع غزة (الأوروبية)

مارين لوبان تفوز بولاية جديدة على رأس التجمع الوطني وتتطلع للانتخابات الرئاسية

مارين لوبان أعربت عن أملها في ترك حزبها &#34;منفتحا على كافة القوى السياسية&#34; (رويترز)

بايدن: نقترب من التغلب على فيروس كورونا بفضل العلماء والباحثين

بايدن شدد على أهمية تجاوز الاصطفافات الحزبية أثناء مواجهة الكوارث (الفرنسية)
الأكثر قراءة

تصريحات حكومية حول الخلاف النفطي.. الإمارات تدّعي تعرضها للظلم والسعودية تصف مطالبها بغير المنطقية

لماذا فقد كبار نجوم السينما الأميركية مكانتهم في قلوب الجماهير؟

(من اليمين) ميل غيبسون وميغ ريان ونيكولاس كيدج (مواقع التواصل الاجتماعي)

ما فعالية اللقاح الذي تلقيته ضد سلالة دلتا الهندية من فيروس كورونا؟

مشاهد من الخطوط الأمامية بالفشقة.. عسكرة وصراع على السهول الزراعية بين السودان وإثيوبيا