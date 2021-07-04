وسط أجواء جوية صعبة.. رجال الإنقاذ في اليابان يصارعون للعثور على مفقودين في انهيار طيني

أصيب أكثر من مئة شخص وتوقفت حركة القطارات بمناطق واسعة بشمالي شرقي اليابان اليوم الأحد بعد أن هز زلزال قوي المنطقة نفسها التي ضربها زلزال فوكوشيما قبل نحو 10 سنوات.
يواصل رجال الإنقاذ اليابانيون اليوم الأحد عمليات البحث عن مفقودين عقب كارثة انزلاق تربة في بلدة أتامي الساحلية، حيث تسلقوا الأسطح المتصدعة وقاموا بتفتيش السيارات التي انجرفت نحو المباني، وسط تواصل هطول الأمطار.
وقالت وكالة كيودو اليابانية للأنباء إن الأمطار أعاقت جهود رجال الإنقاذ الباحثين عن 20 مفقودا اليوم بعد أن أدت أمطار غزيرة في مدينة أتامي بوسط اليابان إلى انهيارات أرضية أسفرت عن سقوط قتيلين على الأقل.
ويشارك نحو ألف فرد من الشرطة ورجال الإطفاء والدفاع الذاتي في عمليات الإنقاذ وإزالة آثار الفيضانات، لكنهم تعطلوا عدة مرات بسبب خطر تحرك التربة وتحذيرات من حدوث أضرار ثانوية بفعل الأمطار.
واجتاح سيل من الوحول جزءا من البلدة صباح أمس السبت إثر أيام من تساقط أمطار غزيرة ودمرت المنازل الواقعة على سفوح التلال وحولت المناطق السكنية إلى مستنقعات.
今日の国道135号愛染橋付近です。水量は減ったけど瓦礫と土石が凄い。 #熱海土砂崩れ #伊豆山土砂崩れ #逢染橋 #熱海 #伊豆山 #災害 pic.twitter.com/3z5zCaaFX4
— 伊達直斗 (@DATE_NAOTO55) July 4, 2021
e-PSからの緊急速報‼️
熱海で大変な状況が
店長の知り合いから動画きました。被害に遭われた方には心よりお見舞い申し上げます。
海や山沿い、川沿いの地域はもちろん、豪雨地域皆さん気をつけてください。 pic.twitter.com/gzdI9zyqIR
— e-PS eSports Cafe (@eSportsCafe_ePS) July 3, 2021
ونقلت الوكالة عن رئيس الوزراء يوشيهيدي سوغا قوله إنه تم إنقاذ حوالي 19 شخصا، وإن حوالي 130 مبنى تضررت من السيول والانهيارات الأرضية والطينية التي بلغ ارتفاعها نصف ارتفاعات المنازل أمس في المدينة الساحلية التي تبعد حوالي 90 كيلومترا جنوب غربي طوكيو.
وقد أصدرت السلطات المحلية أمرا بإجلاء 20 ألف شخص حتى الآن في 3 محافظات مجاورة، بسبب مخاطر من تكرر الفيضانات والانزلاقات الأرضية.
وقال هايتا كاواكاتسو عمدة مقاطعة شيزوكا إنه سيتم فتح تحقيق، لمعرفة ما إذا كانت عملية إزالة الغابات من أجل مشاريع بناء ربما تكون تسببت في هشاشة تربة المنحدرات الجبلية لتكون عرضة للتآكل.