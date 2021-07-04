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سياسة|يابان

وسط أجواء جوية صعبة.. رجال الإنقاذ في اليابان يصارعون للعثور على مفقودين في انهيار طيني

الأمطار الغزيرة تسببت في انهيارات أرضية وجرفت مئات المنازل ببلدة أتامي (الجزيرة)
الأمطار الغزيرة تسببت في انهيارات أرضية وجرفت مئات المنازل ببلدة أتامي (الجزيرة)
4/7/2021

يواصل رجال الإنقاذ اليابانيون اليوم الأحد عمليات البحث عن مفقودين عقب كارثة انزلاق تربة في بلدة أتامي الساحلية، حيث تسلقوا الأسطح المتصدعة وقاموا بتفتيش السيارات التي انجرفت نحو المباني، وسط تواصل هطول الأمطار.

وقالت وكالة كيودو اليابانية للأنباء إن الأمطار أعاقت جهود رجال الإنقاذ الباحثين عن 20 مفقودا اليوم بعد أن أدت أمطار غزيرة في مدينة أتامي بوسط اليابان إلى انهيارات أرضية أسفرت عن سقوط قتيلين على الأقل.

ويشارك نحو ألف فرد من الشرطة ورجال الإطفاء والدفاع الذاتي في عمليات الإنقاذ وإزالة آثار الفيضانات، لكنهم تعطلوا عدة مرات بسبب خطر تحرك التربة وتحذيرات من حدوث أضرار ثانوية بفعل الأمطار.

واجتاح سيل من الوحول جزءا من البلدة صباح أمس السبت إثر أيام من تساقط أمطار غزيرة ودمرت المنازل الواقعة على سفوح التلال وحولت المناطق السكنية إلى مستنقعات.

ونقلت الوكالة عن رئيس الوزراء يوشيهيدي سوغا قوله إنه تم إنقاذ حوالي 19 شخصا، وإن حوالي 130 مبنى تضررت من السيول والانهيارات الأرضية والطينية التي بلغ ارتفاعها نصف ارتفاعات المنازل أمس في المدينة الساحلية التي تبعد حوالي 90 كيلومترا جنوب غربي طوكيو.

وقد أصدرت السلطات المحلية أمرا بإجلاء 20 ألف شخص حتى الآن في 3 محافظات مجاورة، بسبب مخاطر من تكرر الفيضانات والانزلاقات الأرضية.

وقال هايتا كاواكاتسو عمدة مقاطعة شيزوكا إنه سيتم فتح تحقيق، لمعرفة ما إذا كانت عملية إزالة الغابات من أجل مشاريع بناء ربما تكون تسببت في هشاشة تربة المنحدرات الجبلية لتكون عرضة للتآكل.

المصدر : الجزيرة + وكالات + وكالة سند

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